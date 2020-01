Tlemcen : Production de 13.700 tonnes de viandes rouge et blanche

Une production de 13.782 tonnes de viandes rouges et blanches a été réalisée en 2019 à travers les abattoirs de la wilaya, a-t-on appris de la direction des services agricoles.L’inspecteur vétérinaire de la wilaya, Daheur Djamel, a fait part d'une production de 1.413 tonnes de viande bovine, 1196 t de viande ovine, plus de 94 t de viande caprine, 10.805 t de viande de poulet et plus de 273 t de viande de dinde à travers 4 abattoirs de la wilaya. Deux de ces abattoirs sont réservés aux viandes rouges et 2 aux viandes blanches. Ils sont répartis à travers les communes de Tlemcen, Maghnia, Remchi et Bensekrane. La wilaya de Tlemcen dispose également de 15 petits abattoirs pour la viande rouge et 98 autres pour la viande blanche.

Par ailleurs, 7.515 têtes de bovins, 48.799 d'ovins et 7.871 de caprins, en plus de 6 millions de poulets et 22.800 dindes ont été contrôlés avant l'abattage par des vétérinaires du secteur public se trouvant quotidiennement sur place pour surveiller la viande rouge et se déplaçant vers les points d’inspection de la viande blanche, selon la même source. L’opération de contrôle du bétail destiné à l'abattage a enregistrée, l'année écoulée, la saisie de 6,5 tonnes de viande rouge et 7,7 tonnes de viscères (foie, poumons, ...), ainsi que 7,5 tonnes de viande blanche lors d'inspections de plusieurs points en infraction à la réglementation, dans le cadre de la prévention contre les maladies et par souci de protection des consommateurs, a-t-on fait savoir. M. Daheur a expliqué que les saisies ont été opérées après la découverte de maladies qui affectent le bétail dont la tuberculose, le kyste hydatique et les maladies parasitaires. Toutes les mesures préventives ont été prises au sein des abattoirs concernant la viande saisie qui a été transférée vers le centre d'enfouissement technique des déchets de la commune de Tlemcen, avec l'intervention des services communaux, en vue de protéger le citoyen contre la transmission de maladies par des animaux errants.