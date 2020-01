Scouts musulmans algériens : Favoriser l’échange

Les travaux de la session ordinaire du congrès national des anciens de Scouts musulmans algériens (SMA) ont été ouverts, vendredi dans l’après-midi, au lycée Youcef-Cheraitia d’El-Aouana (20 km au sud de Jijel), avec la participation de 140 membres venus de plusieurs wilayas, a-t-on constaté. Cette rencontre de trois jours (10-12 janvier) s’est penchée, au sein d’ateliers, sur l’évaluation de l’exercice précédant l’élaboration d’une feuille de route pour l’exercice en cours, outre l’évaluation du travail des groupes et structures des scouts à l’échelle nationale. Lors de son allocution, le commissaire général du congrès national des anciens Scouts musulmans algériens, Mustapha Saâdoune, a indiqué que cette rencontre ambitionne de «trouver les moyens à mettre en œuvre pour renforcer l'activité de scoutisme dans divers domaines et favoriser l'échange d'expériences entre les participants en plus de promouvoir le bénévolat et le volontariat». Des recommandations seront lues au terme des travaux de cette session ordinaire du congrès national des anciens de Scouts musulmans algériens, lancés sous le slogan «El-Djazaïr oua fakat», ont souligné les organisateurs.