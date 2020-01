M’sila : Réalisation prochaine de 4 groupes scolaires

Une opération portant sur la réalisation de quatre groupes scolaires localisés à M’sila (chef-lieu de wilaya), Belaaiba, Bousaada et Sidi Aïssa, sera concrétisée, au titre de l’exercice 2020, ont indiqué hier les services de la wilaya.

De grandes agglomérations ont été ciblées pour recevoir les nouvelles structures, ont expliqué les mêmes services, ajoutant que plus de 800 millions de dinars ont été mobilisés pour la concrétisation de cette opération.

Après réception, cette opération contribuera à alléger la surcharge enregistrée dans les écoles et à combler le déficit en matière de places pédagogiques dans le palier primaire, mais aussi à rapprocher les écoles aux habitants des cités nouvellement créées, ont noté les services de la wilaya.

En 2019, un seul groupe scolaire a été réalisé au chef-lieu de wilaya, ont rappelé les mêmes services, avant d’ajouter que les Assemblés populaires communales avaient été instruites d’exploiter des locaux commerciaux en guise de salles d’études, comme fût le cas à la commune de Mennaa.