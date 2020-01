Habitat rural : 69 aides financières accordées dans la commune Taïfour

«La distribution de ces aides se fera prochainement afin de permettre aux bénéficiaires d’entamer la construction de leur habitation rurale.»

Quelque 69 aides financières à l’habitat rural ont été accordées aux demandeurs de la commune

de Sidi Taïfour, à l’est d’El- Bayadh, a-t-on appris vendredi du président de l’Assemblée populaire communale de cette localité.

Cet élu, Ali Houassine, a indiqué à l’APS que la liste des bénéficiaires a été faite avant d’être transmise aux services de la direction locale de l’habitat qui devront établir les décisions d’affection de ces aides octroyées par l’État et d’un montant de 700.000 DA.

«La distribution de ces aides se fera prochainement afin de permettre aux bénéficiaires d’entamer la construction de leur habitation rurale», a-t-on assuré.

Concernant le développement dans cette collectivité locale, des travaux d’aménagement urbain ont été lancés, comme le bitumage de la voie de Haï 18- Février au chef-lieu de wilaya et au village Diyar El-Hassiane. Ces chantiers lancés pour améliorer le cadre de vie des citoyens devront être achevés au mois de mars prochain, a-t-on indiqué.

Les travaux de réalisation d’un château d’eau d’une capacité de 5.000 m3 sont également en cours. Le chantier sera achevé au mois de février prochain. En juillet prochain, il sera procédé au lancement des travaux d’une salle de sports de proximité, a également annoncé le premier magistrat de cette commune.

Par ailleurs, Ali Houassine a indiqué que ses services, dans le cadre du Plan communal du développement (PCD), ont procédé, l’année dernière, au renouvellement des réseaux d’assainissement et de l’AEP du site de 200-Logements. Le reste des réseaux subira des travaux similaires une fois les crédits budgétaires nécessaires octroyés.

Le président de cette APC a estimé que les projets de développement réalisés dans sa commune restent insuffisants, du fait que cette collectivité est démunie d’infrastructures en raison des budgets insuffisants octroyés.

Cette commune ne dispose pas non plus d’entrées financières propres ou de projets d’investissements susceptibles de lui assurer un développement harmonieux.

Les élus locaux soulignent la nécessité d’augmenter les montants octroyés au titre du budget annuel communal afin de répondre aux besoins des administrés et d’améliorer leurs conditions de vie.