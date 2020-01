Affaire du citoyen blessé par un policier à Ouled Fayet : Le Parquet près le Tribunal de Chéraga ouvre une enquête

Le parquet près le tribunal de Chéraga a ouvert vendredi «une enquête approfondie sur les circonstances» de l'affaire du policier ayant blessé un citoyen par arme à feu à Ouled Fayet (Alger), indique un communiqué du parquet, assurant que «la victime a été transférée immédiatement à l'hôpital et que son état de santé est bon et stable» .

«Le parquet de la République près le tribunal de Chéraga informe l'opinion publique, conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, qu'après avoir pris connaissance de la blessure d'un citoyen par arme à feu lors d'une poursuite d'un véhicule à bord duquel se trouvaient trois individus jusqu'à Ouled Fayet, la victime a été touchée à l'épaule par balle après que l'un des éléments de la police eut fait usage de son arme», précise le communiqué.

«La victime a été transférée immédiatement à l'hôpital et son état de santé est bon et stable», ajoute la même source.

«Le parquet, après avoir été sur les lieux pour constater les faits, s'est déplacé à l'hôpital pour s'enquérir de l'état de santé de la victime et a ouvert une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de l'affaire», conclut le communiqué.



Le policier mis à la disposition du procureur de la République



Le policier ayant blessé un citoyen par arme à feu à Ouled Fayet, lors d'une interpellation intervenue à l'issue d'une opération d'assainissement et de lutte contre le commerce informel, est mis à la disposition du procureur de la République «pour les suites qu'il décidera de donner», a indiqué, pour sa part, vendredi, la Direction générale de la Sûreté nationale.

«A l'issue d'une opération d'assainissement et de lutte contre le commerce informel, menée dans la matinée du 10 janvier 2020 au niveau du quartier Kardouna à Saïd-Hamdine dans la commune de Bir Mourad Raïs (Alger), un vendeur ambulant à bord d'un véhicule a été sommé d'accompagner les agents des forces de l'ordre afin de livrer la marchandise au profit de l'établissement des personnes âgées de Diar Errahma à Birkhadem», précise le communiqué de la DGSN.

«Toutefois, le mis en cause a pris la fuite en empruntant la route wilayale n° 36 à destination de son quartier de résidence à Ouled Fayet», ajoute le communiqué, précisant qu'«au moment de l'interpellation, un citoyen faisant partie d'un groupe de personnes, venu assister le mis en cause pour empêcher son arrestation, a été blessé par arme à feu dans des circonstances que l'enquête déterminera».