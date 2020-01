Accidents de la route : 12 morts et 31 blessés en 48 heures

Douze personnes sont mortes et 31 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à travers le territoire national, selon un bilan établi hier par la Protection civile. «Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période, dont 13 accidents les plus mortels ayant causé 12 morts et 31 blessés», précise la même source. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de 6 incendies, notamment urbains, au niveau de plusieurs wilayas du pays ayant causé des gênes respiratoires à six personnes suite à des incendies qui se sont déclarés dans leurs habitations à Boumerdès, Chlef et Blida. A Saïda, quatre personnes ont été atteintes de brûlures au 1er degré, suite à l'explosion d'une bouteille de gaz butane au niveau de la cité Taghaït, commune d'Ouled Khaled.