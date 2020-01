Sétif : La sécurité routière sur un haut plateau

Les services de police de la sûreté de la wilaya de Sétif ont enregistré, en décembre dernier, 20 accidents corporels ayant provoqué la mort de 2 personnes et 21 blessés. Un bilan qui reste préoccupant au vu des nombreuses actions de sensibilisation mises en œuvre par ce corps de sécurité, mais qui n’est pas sans être marqué par une diminution de 5 accidents corporels et 6 blessés par rapport à la même période de l’an dernier.

Face à une situation qui continue à placer au premier plan l’élément humain comme facteur essentiel de ces accidents de la route, les services de police ont intensifié leurs actions sur le terrain et leurs activités préventives et répressives, en consacrant par la même à la sensibilisation la place qu’elle mérite avec 12.825 actions sur le terrain, indique la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Par ailleurs, 470 barrages et points de contrôle ont été dressés dans la cadre des mesures préventives, indépendamment des 28 autres actions par radar.

Autant d’actions qui n’ont pas été sans être consolidées par de nombreuses mesures dissuasives, à l’instar des 509 infractions à l’arrêt et au stationnement abusif provoquant l’embarras de la voie, 336 infractions liées à l’utilisation du film fumé sur les vitres des véhicules et 172 autres pour non-respect des règles de bonne conduite. Pas moins de 265 retraits de permis de conduire pour des périodes s’étalant entre 3 et 6 mois et 78 infractions liées à l’utilisation du film abusif ont été relevées au même titre que les 76 mises en fourrière de motocyclettes et 70 véhicules.

Des chiffres révélateurs qui se sont également traduits par 55 infractions pour non-port de ceinture de sécurité, 19 pour défaut de port de casque pour les conducteurs de moto et 14 retraits de permis de conduire dans la même catégorie.

Les services de police appellent les conducteurs et usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance au volant, à veiller constamment au respect du Code de la route et à éviter les excès de vitesse aux abords des établissements scolaires.

Le vieillard de Beni Ourtilène, retrouvé

Les éléments de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale de Beni Ourtilene ont finalement pu retrouver, le 9 janvier dernier, dans « un état stable » un vieillard de 90 ans, perdu de vue depuis le 7 janvier, selon la déclaration effectuée par les membres de sa famille auprès de la brigade de gendarmerie territorialement compétente.

Une information qui n’a pas été sans mobiliser d’emblée l’ensemble des moyens humains et matériels de toutes les unités de cette compagnie qui ont, dès lors, procédé à un ratissage de cette zone montagneuse, aidés en cela par les moyens dégagés par le groupement territorial à l’effet de retrouver rapidement la personne en question.

