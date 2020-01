Entretien, Salim Iles, directeur général des Jeux Méditerranéens d’Oran-2021 : «tous les sites seront réceptionnés cette année»

M. Iles, une année et quelques mois seulement nous séparent de la tenue des 19è JM2021 à Oran. Pourriez-vous nous dresser un état des lieux sur l’avancement des préparatifs de ce grand rendez-vous, notamment en ce qui concerne la réalisation des nouvelles infrastructures qui vont abriter les principales compétitions ?

En fait, nous avons été installés en juillet dernier. Depuis cette date nous nous sommes attaqués à tous les aspects de l’organisation et de la préparation des infrastructures. Sur ce dernier point je tiens à vous assurer que l’Etat a mis le paquet et que les travaux, sous la supervision du Wali d’Oran, avancent à un rythme plus que satisfaisant. L’ensemble des sites seront réceptionnés un an avant les jeux, y compris le complexe olympique et le village méditerranéen. Une visite des lieux a été organisée, le 4 décembre dernier, au profit du Comité Exécutif du CIJM. Ce dernier a pris acte de l’ampleur des travaux et des investissements engagés par l’Etat et n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction sur ce point.



Dans sa dernière réunion à Oran, un représentant du conseil exécutif des jeux méditerranéens a livré un sentiment plutôt positif à l’égard de ce qu’il a qualifié « de progrès réalisés » dans les préparatifs. Il a, toutefois, appelé à prendre en charge rapidement certains volets liés à l’aspect technique. De quoi s’agit-il ? Le comité local d’organisation des JM2021 dispose-t-il des moyens qui lui permettent de répondre à cette préoccupation dans les délais souhaités ?

Effectivement le CIJM a été rassuré par le sérieux et l’abnégation témoignés par tous les acteurs concernés par cette organisation. Tous les volets sont pris en charge. Si par volet technique vous sous-entendez l’accréditation, le site web… je peux vous dire que cela est en train d’être traité. Le site web a été lancé le 15 décembre dernier, les systèmes d’accréditation sont assujettis à l’élaboration de documentations spécifiques ainsi que des cahiers de charges. Ils seront incessamment soumis à des avis d’appel d’offres pour sélectionner les entreprises qui le réaliseront.

Pour ce qui est du programme des compétitions, celui-ci est quasiment finalisé. Les disciplines au nombre de 24 ont été identifiées et les sites de compétition le sont aussi. Pour répondre au dernier volet de votre question, je vous rassure que le Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens Oran 2021 est suffisamment outillé pour mener à bien ses missions et faire honneur et à la ville et au pays.



Les contraintes financières ayant été à l’origine du retard accusé dans les délais de réalisation des grands projets, ont-elles été levées ?

Oui, tout à fait ! Nous avons longuement travaillé avec les autorités compétentes pour arrêter les budgets. Les interventions du Premier ministre ont été concluantes et le travail entre le COJM Oran 2021, les ministères de la Jeunesse et des Sports et des Finances a permis de réaliser des avancées notables. Nous espérons clore ce chapitre rapidement pour pouvoir concrétiser sur le terrain des opérations tous les aspects organisationnels relatifs aux JM.



Les organisations patronales sont-elles suffisamment mobilisées pour convaincre les opérateurs économiques à s’impliquer directement et à soutenir l’événement ?

Pour être honnête, cela reste très timide. Non pas que ces organisations soient défaillantes mais force est de reconnaître que notre pays a traversé certaines turbulences qui, je l’espère, avec l’élection de M. Tebboune, sont maintenant derrière nous. Nous avons au sein du COJM Oran 2021, une commission de « Parrainage, sponsoring, marketing et publicité » qui a pour tâche de faire l’apologie des jeux auprès des opérateurs et de les solliciter pour sponsoriser les jeux. Cela étant dit, les patrons qui le désirent peuvent prendre attache avec le COJM Oran 2021. Ces jeux sont un événement de dimension internationale. Ce sont les jeux les plus importants après les jeux olympiques. C’est une opportunité pour la ville, le pays et aussi les opérateurs. De la tribune, que vous avez eu l’amabilité de m’offrir, je leur lance un appel pour s’impliquer avec nous dans cette formidable aventure.



Le comité d’organisation local semble avoir adopté récemment une communication offensive bien structurée autour de l’évènement à l’intérieur du pays. Avez-vous pensé à une opération d’envergure à l’échelle internationale ? Est-il question de nommer un ambassadeur pour ces jeux, parmi les grandes célébrités du monde artistique ou sportif ?

Même si elle est entachée d’un certain retard, une stratégie de communication est mise en branle.

Elle a coçncerné différents segments afin de toucher un maximum de personnes. Ainsi ,nous avons participé à des émissions TV et adio tout comme nous avons accordé plusieurs interviews à nos amis journalistes de la presse écrite. Cela étant dit, nous sommes au 21è siècle et le visage des médias a muté. Dans cette optique nous avons créé des pages officielles sur nombre de réseaux sociaux dont le plus important reste Facebook. Les interactions sont intéressantes.

Les internautes nous encouragent mais nous critiquent aussi ,ce dont, personnellement, je tire profit car en restant à l’écoute nous pouvons agir afin de rendre Oran encore plus belle à l’été 2021.

Pour ce qui est de la seconde partie de votre question ,il est clair que nous allons solliciter le plus grand nombre de figures sportives et culturelles afin d’être des ambassadeurs des jeux. A titre d’information, une caravane d’information pour la vulgarisation des jeux est en cours de préparation. D’ores et déjà, cette caravane a pour marraine la championne Benida-Merrah et notre dernier champion en titre M. Makhloufi. Nous voulons que le monde du sport et de la culture s’approprie les jeux afin de faire adhérer toute la société algérienne à cet événement d’une telle dimension. Les jeux ont lieu à Oran mais en fait c’est l’affaire de toute l’Algérie.



L’organisation d’une compétition internationale constitue une opportunité pour promouvoir la destination touristique ainsi que la culture du pays hôte. Concrètement, quelles sont les actions entreprises dans ce sens ?

Exactement. Cette question est en fait une continuité de la précédente. Quand j’ai dit que c’est l’affaire de toute l’Algérie je suis parfaitement conscient de ce que j’avance. Le COJM Oran 2021 tente de faire aboutir cette perception des choses. C’est vrai que la compétition en elle-même est sportive, mais dites-vous bien que ces sportifs, leurs dirigeants et les accompagnateurs ne manqueront pas de vouloir visiter Oran. De connaître son histoire. De visiter ses sites. Tout cela nécessite un programme et de sensibiliser les Oranais sur le fait que des gens d’autres rives avec d’autres mœurs seront nos hôtes pendant deux semaines. Nous devons montrer et servir le meilleur. Chaque visiteur satisfait sera un ambassadeur en puissance pour la destination Algérie. C’est en cela que votre tâche en tant que journaliste est cruciale afin de faire porter ce message.

A. S.