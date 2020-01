Commentaire, Lutte contre la corruption : Quel mode d’emploi ?

L’un des points phare retenus dans le sillage de l’initiative de la révision constitutionnelle réside dans la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption, un thème qui se pose actuellement avec plus d’insistance dans le débat public. La démarche est censée aboutir, dans ce sens, à des mécanismes qui peuvent contribuer à soustraire la gestion des affaires publiques à l’influence de l’argent, un phénomène qui, faut-il l’admettre, a fini par infiltrer tous les secteurs, y compris l’économique, le politique, le social et même le juridique, et au sein des rouages institutionnels de l’Etat. Aussi, la réflexion est censée porter sur les moyens susceptibles « de renforcer davantage les mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption, y compris l’implication de la société civile dans cette œuvre de salubrité publique». Il s’agira, par la même occasion, de réhabiliter et de consolider les missions des institutions de contrôle, pour plus d’efficacité dans l’action, notamment en matière de protection du patrimoine et des deniers publics. La démarche nécessitera, par conséquent, une approche pluridisciplinaire dans cet objectif qui consiste à identifier les failles dans les mécanismes déjà en place pour apporter les correctifs nécessaires. A l’évidence, une telle entreprise ne peut être menée sans réelle volonté politique, autrement dit sans l’engagement des autorités à garantir et favoriser l’instauration des conditions de transparence dans la conduite des missions des institutions en charge de la lutte contre la corruption qui n’ont pu accomplir, par le passé, leurs missions dans les conditions et l’environnement juridique requis. Il s’agit par conséquent d’œuvrer pour une justice forte, indépendante et pourvue de moyens adéquats qui lui permettent de jouer pleinement le rôle qui lui est conféré dans le cadre de cette épreuve. Il sera question à ce titre de donner force et crédibilité à la loi, un aspect fondamental dans l’édifice de l’Etat de droit. En effet, la lutte contre la corruption ne peut s’avérer efficiente qui si elle est conduite dans un environnement qui lui sera favorable, de même que les lois ne peuvent avoir d’effet sans une réelle volonté politique, une indépendance effective de l’appareil judiciaire et une visibilité dans l’action de l’Etat en matière de gouvernance et de moralité. Une véritable politique de lutte contre la corruption exige aussi, soulignent les experts, la délimitation des responsabilités, à tous les niveaux, une politique de veille sur les éventuels risques liés aux pratiques et faits de corruption, l’option pour l’audit interne, le contrôle régulier et la mise en place de dispositifs d’alerte efficaces. Toute une démarche qui recommande une mise à niveau de la réglementation pour pouvoir lutter efficacement contre ce fléau dont l’impact et les conséquences ont influé très négativement sur plus d’un secteur, dans un contexte de défaillance de la gouvernance et des institutions, en particulier le système judiciaire, ainsi que de manque de transparence accentué par une déficience des instruments de contrôle.

D. Akila