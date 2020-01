Taxe sur l’automobile : Paiement au renouvellement du contrat d’assurance

La loi de finances pour 2020 institue une taxe annuelle sur les véhicules automobiles et engins roulants due, à l’occasion de la souscription du contrat d’assurance par le propriétaire de véhicule ou de l’engin roulant.

Sollicité hier par nos soins, Kamel Aissani, Directeur général des impôts annonce que cette taxe, qui couvre une année entière, quel que soit la durée de validité du contrat d’assurance, est entrée en vigueur et son paiement s’effectue, ipso facto, au renouvellement annuel de l’assurance automobile. Les tarifs de cette taxe, précise la DGI sur son site, sont de 1.500 DA, pour les véhicules de tourisme et de 3.000 DA, pour les autres véhicules et engins roulants. Le montant de cette taxe, dont 70% va au profit du Budget de l’Etat et 30% au profit de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, n’intègre pas l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui est collectée par les assureurs. A ce sujet, des représentants des compagnies d'assurance, publiques et privées, ont demandé leur dispense du recouvrement de la taxe sur les véhicules. Motif : son impact négatif sur les polices d'assurance et par conséquent sur les équilibres financiers de ces entreprises. Pour Nacer Saïs, Pdg de la SAA, «la majorité des assureurs se contentent de l'assurance obligatoire des véhicules lors de la souscription alors que les compagnies d'assurance proposent d'autres services facultatifs à des coûts simples avec la police d'assurance et ce, pour assurer leurs équilibres financiers».

La valeur du marché d'assurance automobile en Algérie est de 134 mds DA/an dont plus de la moitié concerne l'assurance des véhicules. Un constat qui fera dire à M. Saïs que «l'inclusion de la taxe dans le contrat d'assurance causera une baisse importante en terme de chiffre d'affaires de ce secteur car les citoyens renonceront aux services d'assurances facultatifs pour payer la taxe obligatoire uniquement».

Lui emboîtant le pas, Hassan Khelifati, premier responsable d’Alliance assurance, a fait savoir que «cette taxe causera une perte de plus de 12 mds DA du chiffre d'affaires des compagnies d'assurance et aura des conséquences néfastes sur cette activité».

Il ajoute que «les assurés s'acquittent souvent des taxes obligatoires, en l'occurrence le montant de l'assurance et la taxe et renonceront à tous les autres services qui procurent aux compagnies un équilibre financier». Et de préciser que 70% des contrats d'assurance ne dépassent pas 5.000 DA, alors que la taxe varie entre 1.500 DA et 3.000 DA.

Par ailleurs, il convient de souligner que cette taxe automobile a une double finalité tendant, d’une part, à protéger l’environnement et partant à lutter contre ses effets nuisibles sur la santé publique, et d’autre part, à générer des ressources supplémentaires pour assurer une meilleure redistribution des ressources.

Fouad Irnatene