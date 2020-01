Cuba : Condamnation des nouvelles restrictions américaines

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a condamné «fermement» vendredi dernier la décision du gouvernement américain d'interdire les vols charters entre les Etats-Unis et Cuba, La Havane exceptée.

Cette décision constitue une «grave violation des droits de l'homme et de la liberté de déplacement des citoyens américains et entrave la réunification des familles», a-t-il tweeté.

Cette nouvelle sanction prolonge celle de décembre dernier frappant les liaisons régulières à destination de Cuba, à l'exception de La Havane.

Annoncée vendredi par le secrétaire d'Etat Mike Pompeo, elle vise à «limiter encore davantage la capacité du régime cubain à générer des revenus», lesquels pourraient être utilisés pour réprimer le peuple cubain et soutenir le président vénézuélien, Nicolas Maduro.

Les relations américano-cubaines se sont détériorées depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en 2017. Washington a accusé à plusieurs reprises La Havane de soutenir M. Maduro, que les Etats-Unis cherchent ouvertement à évincer du pouvoir.