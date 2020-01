Respect de l’appel à une trêve en Libye : Ankara demande à Moscou de convaincre Haftar

La Turquie a demandé hier à la Russie de «convaincre» les troupes du général à la retraite Khalifa Haftar de respecter un appel au cessez-le-feu en Libye, lancé cette semaine par Ankara et Moscou. «Nous attendons de nos amis russes qu'ils parviennent à convaincre Haftar» de respecter l'appel au cessez-le-feu, a déclaré le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, lors d'une conférence de presse à Ankara. Mercredi, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et son homologue russe Vladimir Poutine ont appelé les belligérants à déclarer un cessez-le-feu à partir de dimanche à 00h01. Cet appel a été rejeté par Haftar qui a indiqué jeudi dernier qu'il allait poursuivre l'offensive qu'il mène depuis avril dans la capitale Tripoli, où siège le Gouvernement d'union nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj, reconnu par l'ONU. Par ailleurs, le chef de la diplomatie turque a également affirmé, lors de sa conférence de presse hier, qu'un nouvel accord de cessez-le-feu parrainé par Ankara et Moscou devait entrer en vigueur à 00h01 aujourd’hui à Idleb, dernier bastion rebelle situé dans le nord-ouest de la Syrie.

«Nous espérons qu'il sera durable, cette fois», a déclaré M. Cavusoglu.