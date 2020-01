France : Une «conférence citoyenne» sur les rapports entre population et police

Une centaine de Français participeront ce week-end au ministère de l'Intérieur à une «conférence citoyenne» sur les rapports entre population et police, une démarche inédite en plein débat sur les violences policières. Cette conférence se tiendra alors que le parquet de Paris a annoncé vendredi dernier avoir ouvert une enquête sur des violences policières présumées lors d'une manifestation à Paris jeudi contre la réforme des retraites.

Un panel de 100 personnes «qui reflètent la société française» planchera, hier et aujourd’hui, ainsi que les 25 et 26 janvier prochains pour «associer les citoyens à la réflexion sur la sécurité de demain» dans le cadre d'un Livre blanc en cours d'élaboration, selon le ministère de l'Intérieur. Ces derniers mois, partis d'opposition, militants et défenseurs des libertés publiques ont régulièrement dénoncé une recrudescence de violences policières.

Les lanceurs de balles de défense, armes non létales, sont ainsi accusés d'avoir provoqué de graves blessures pendant les manifestations de «gilets jaunes», mouvement de contestation sociale et fiscale.

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, en a demandé à plusieurs reprises la suspension, en raison de sa «dangerosité». L'enquête «pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique» a été ouverte vendredi après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle un policier semble tirer quasiment à bout portant sur des manifestants avec un LBD.

Elle montre des policiers repousser des manifestants, principalement à coups de tonfa (une matraque avec une poignée), avant qu'un policier équipé d'une arme semblant être un LBD ne tire sur la foule à environ un mètre de distance. Sur les images, on voit ensuite un homme à terre. La préfecture de police, citée par l'agence AFP, a qualifié cette vidéo de «parcellaire et sortie de son contexte», celui de «violents heurts» avec des manifestants ayant pris les forces de l'ordre «à partie».

Selon l'enquête annuelle «cadre de vie et sécurité» menée par l'Institut national des statistiques, l'action de la police ou de la gendarmerie dans la société française en 2019 est jugée «très satisfaisante ou satisfaisante» pour 61% des personnes âgées de 14 ans et plus vivant en France métropolitaine, peu ou pas du tout satisfaisante pour 31%, les 8% restants n'ayant pas d'opinion.