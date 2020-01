L’ambassadeur de la RPC Li Lianhe : «Les médias occidentaux intensifient leur campagne contre la Chine»

L’ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, Li Lianhe, a convié jeudi des responsables de la presse à un dîner amical.

Cette rencontre a été l’occasion d’apporter des clarifications sur ce que les responsables chinois considèrent comme une « campagne de propagande et de manipulation», dirigée par les médias occidentaux «détournant des faits et relayant des mensonges décomplexés sur ce qui se passe dans la région de Xinjiang»

L’ambassadeur a d’emblée expliqué que les événements survenus dans cette province ne sont pas liés «à une quelconque question ethnique ou religieuse, ni même à des questions des droits de l’homme ou de la démocratie», mais concernent d’abord «des mesures de traitement antiterroriste et de lutte contre la montée de l’extrémisme». Après avoir rappelé «les douloureux événements et attaques terroristes ayant coûté la vie à une dizaine de personnes dans cette région», l’ambassadeur a expliqué que le gouvernement chinois réfléchit sur les mécanismes nécessaires pour endiguer ce phénomène et lutter contre l’instrumentalisation des religions à des fins politiques», affirmant qu’il est important de signaler «l’apport incontournable de l’Algérie en matière de lutte contre l’extrémisme, la violence et le terrorisme».

Il a indiqué que plusieurs responsables et diplomates étrangers, dont l’ambassadeur d’Algérie, M. Ahcène Boukhalfa, ont constaté de visu la situation dans la région de Xinjiang accueillant de nombreuses minorités ethniques, qui a reçu «plus de 200 millions de touristes durant les dix premiers mois de 2019» et où «cohabitent des citoyens de plusieurs ethnies et religions, y compris les musulmans Ouïghours qui bénéficient d’une législation protégeant et préservant leurs droits et les croyances religieuses».

L’ambassadeur a indiqué que «le nombre des musulmans Ouighours dans la région de Xinjiang dépasse les dix millions», ils ont «le droit de pratiquer leur religion dans plus de 24.000 mosquées, ce qui atteste de l’esprit de tolérance et du respect de la liberté de culte et non les mesures oppressives utilisées contre la minorité Ouïghour musulmane dans la province occidentale du Xinjiang tel que véhiculé par les médias occidentaux peu soucieux de la vérité».

Le diplomate a saisi l’occasion pour déclarer qu’«Alger et Pékin célèbreront cette année le 62e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques algéro-chinoises » qui «témoigne de la solidité des relations entre les deux pays qui restent attachés aux principes du respect mutuel, de l’égalité, de l’intérêt commun et la non-ingérence dans les affaires internes des autres nations».

Ainsi «malgré le contexte économique mondial caractérisé par une récession continuelle, les échanges commerciaux ont atteint 7,5 milliards de dollars au cours de l’année écoulée, faisant de la Chine le premier partenaire commercial de l’Algérie». S’ajoute à cela «l’élévation à 36% du taux d’importation des marchandises en provenance du marché algérien», a-t-il dit.

L’ambassadeur a également évoqué «la célébration en 2019 du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, qui a mis en évidence le grand renouveau de la nation chinoise».

Traduction et synthèse

de Tahar Kaidi