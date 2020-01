JS Kabylie 0 – Raja Casablanca 0 : L’arbitre prive les canaris d’un penalty

Déterminés à arracher les trois points de la victoire face Raja Casablanca, hier au stade du 1er-Novembre, qui était archicomble en la circonstance, afin de maintenir intactes leurs chances de qualification aux 8es de finale de la Ligue des champions africaine, les Canaris qui ont dominé le match de bout en bout, mais n’ont pas réussi à trouver la faille.

Il est vrai qu’en face, l’équipe marocaine, qui fait figure de l’un des favoris du groupe, s’est recroquevillée dans son camp durant toute la partie, a compliqué leur tâche, en se montrant très solide et coriace, repoussant toutes les tentatives des camarades de capitaine Saâdou. Au moment où la JSK jetait toutes ses forces dans la bataille, alors que le temps additionnel fixé à 5 minutes venait d’être entamé, sur l’une de ses nombreuses tentatives, un défenseur du Raja, touche de la main le ballon, à l’intérieur de la surface de réparation, le détournant de sa trajectoire initiale (90’+1). Tout le monde s’attendait à voir l’arbitre rwandais Luis Hakizimana désigner logiquement le point du penalty, tellement la faute était évidente et flagrante, que seul un aveugle d’ailleurs ne pouvait voir, ce dernier à la stupéfaction générale, laisse le jeu ce poursuivre. Ce qui provoquera la colère de tout le camp kabyle, que se soit sur le terrain, sur le banc ou dans les gradins. Tout le monde criait au scandale, tellement, une telle décision gravissime, à ce niveau-là, allait porter préjudice à la JSK, qui franchement, au vu de la physionomie du match et des efforts fournis par ses joueurs méritait de sortir victorieuse de cette confrontation au sommet. Même l’arbitre assistant qui n’a pas bronché devant une action qui se passait sous ses yeux lui aussi est à blâmer. Certes, pour rester fair-play, l’erreur peut être humaine et que l’arbitre est lui aussi un être humain, néanmoins, cela était trop grossier, pour lui faire valoir des circonstances atténuantes. La JS Kabylie, venait-là, de voir ses chances de l’emporter, après tant de hargne, de détermination et d’énergie affichées, durant toute la rencontre, méritait d’avoir cette chance du penalty, pour espérait vivre la joie de la victoire et faire vibrer de bonheur ses milliers de supporters, qui ont répondu massivement à l’appel de leur équipe de toujours, pour lui apporter leur soutien indéfectible. Les Canaris se sont donnés à fond et ont repoussé le Raja dans sa défense.

L’équipe rajaouie très solide physiquement, bien en place et rigoureuse tactiquement a rendu la mission des Canaris très difficile, malgré la débauche d’énergie et la domination de ses derniers. Les Jaune et Vert, se sont procurés de nombreuses occasions de scorer, mais, les Banouh, Bensayah et autre Amroune, se sont montrés quelque peu maladroit et manquant de conviction dans le geste finale face à une équipe qui a du métier. C’est d’ailleurs, ce dernier qui a fait défaut aux attaquants kabyles lors de cette opposition. Matouali, Malango, Douik and Co rentrent à la maison avec un précieux point qui leur permet de rejoindre l’ES Tunis à la première place du groupe ex-æquo, alors que la JSK, se maintien à la 3e place avec un total de 4 points. Cela en attendant l’autre match du groupe, qui opposera aujourd’hui le Vita Club à l’ES Tunis à Kinshasa. La JSK voit ainsi, ses chances d’obtenir l’un des deux billets qualificatifs aux 8es de finale, compromises. Elle devra désormais aller chercher la victoire face au Vita en déplacement lors de la prochaine journée et ensuite faire de même devant l’EST à Tizi-Ouzou lors de l’ultime rencontre de poule. Une mission certes très délicate mais pas impossible.

Mohamed-Amine Azzouz