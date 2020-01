Le Président de la République reçoit le ministre italien des Affaires étrangères : Convergence de vues

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi à Alger, le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio, indique un communiqué de la présidence de la République.

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio», précise la même source. «Lors de ces entretiens, et concernant la situation en Libye, une convergence des vues a été relevée sur la nécessité d'intensifier les efforts pour un cessez-le-feu immédiat, préludant à la reprise du dialogue entre les parties libyennes belligérantes à même de trouver une solution politique qui garantit l'unité du peuple libyen et l'intégrité territoriale de la Libye et préserve la souveraineté nationale, loin de toute pression et ingérence étrangère», ajoute la même source.

A ce titre, «il a été convenu de renforcer la coordination et la concertation à la lumière de la Conférence internationale sur la Libye prévue prochainement», souligne la même source.

Par ailleurs, il a été procédé à «l'échange de vues sur les relations bilatérales excellentes dans les différents domaines, en convenant de leur donner une plus grande impulsion, notamment en vue de tirer profit de l'expérience italienne pionnière dans la création de start-up et de petites et moyennes entreprises (PME)», conclut le communiqué de la Présidence. Ont assisté à cette rencontre, le directeur de cabinet de la présidence de la République, Noureddine Ayadi, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie à Rome Ahmed Boutache.

M. Djerad reçoit M. Di Maio : échange de vues sur les questions internationales