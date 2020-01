Ballet diplomatique, révision de la Constitution et dialogue : Mise en œuvre de la feuille de route du président

De nombreux évènements ont marqué ce début d’années 2020, démontrant une volonté réelle du Président Tebboune de concrétiser la feuille de route politique, sur la base notamment de la volonté du mouvement populaire, ainsi que par la redynamisation de la diplomatie algérienne.

La semaine qui s’est écoulée s’est ainsi caractérisée par des activités majeures sur le plan politique et diplomatique. L’évènement phare aura été la nomination des membres du gouvernement dirigé par Abdelaziz Djerad. En effet, à travers certains profils, le président de la République a honoré l’un de ses engagements, pris lors de la campagne électorale, ainsi que lors de son discours d’investiture. Beaucoup de parties, y compris de l’opposition, ont jugé cette nomination positive, notamment la désignation d’enseignants universitaires et d’experts dans des postes qui relèvent de leurs domaine et spécialité, ainsi que des profils qui répondent aux défis socioéconomiques.

La jeunesse n’a pas été oubliée. Un jeune de 26 ans a été désigné au poste de ministre délégué aux Start-Up. La feuille de route du chef de l’État pour la relance économique et la réforme politique devrait aboutir, si l’on se réfère au profil des membres du gouvernement, ont estimé des politologues. Toujours sur le plan de la politique interne, le président de la République a également entamé l’un de ses chantiers phare, à travers la création d’un comité de révision de la Constitution, présidé par un expert international en droit constitutionnel. L’amendement de la Loi fondamentale du pays a été érigé en priorité majeure qui marque la volonté réelle de la rupture.

Les revendications populaires en priorité

De même pour la libération par la justice de plusieurs détenus, arrêtés lors des marches populaires, parmi eux le moudjahid Lakhdar Bouregaâ, ce qui constituait l’une des revendications principales du Hirak. Plus de 70 autres manifestants en détention ont bénéficié de la liberté provisoire. Ce qui constitue un signe fort d’apaisement.

Ces décisions de la justice sont un message positif «qui pourrait participer à la mise en place des mesures de confiance et d’apaisement sans lesquelles aucune sortie de crise ne peut être valablement envisagée», a souligné l’ancien ministre et diplomate, Abdelaziz Rahabi, qui a été reçu, jeudi dernier, par le président de la République. Rahabi a fait savoir que la rencontre a permis d’échanger «nos points de vues et écouter son évaluation de la situation actuelle et sa vision de l’avenir».

Le président Tebboune avait appelé au dialogue autour des grands défis auxquels est confrontée l’Algérie. «Cette rencontre, qui sera suivie d’autres rencontres avec des personnalités nationales, présidents de partis et représentants de la société civile, s’inscrit dans le cadre des consultations tenues par le Président de la République sur la situation globale du pays et la révision de la Constitution afin de l’adapter aux exigences de l’édification d’une République nouvelle, prenant en considération les revendications populaires urgentes», a relevé le communiqué de la présidence de la République.

L’Algérie prend des initiatives face à la crise libyenne

Sur le plan international, et face aux tensions régionales, l’Algérie a répondu présent pour le règlement politique de la crise en Libye. La diplomatie algérienne a marqué son grand retour, et a pu, selon plusieurs politologues, s'imposer comme un acteur régional pivot.

Un intense ballet diplomatique a été enregistré, avec le déplacement à Alger des ministres des Affaires étrangères turc, italien et égyptien, outre la visite du président du Conseil présidentiel du Gouvernement d’union nationale (GNA) libyen, Fayez El-Serraj, accompagné de ses ministres des Affaires étrangères, Mohamed TaherSiala, et de l’Intérieur, Fathi Bachagha.

À cela, s’ajoute la participation attendue de l’Algérie à la conférence de Berlin, prévue dimanche prochain, sur invitation officielle de la chancelière allemande Angela Merkel. M. Tebboune s’est engagé à redynamiser l’action diplomatique de l’Algérie, notamment au niveau régional et continental. Ainsi, il est loisible de constater que les grands chantiers, promis par le président Tebboune, sont lancés. L’année 2020 sera ,sans nul doute, une année charnière sur tous les plans.

Neila Benrahal