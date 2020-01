Révision de la constitution : Ancrer la culture de l’État

La création d’un comité d’experts pour la révision de la Constitution s’inscrit en prolongement des engagements pris par le Président de la République qui avait annoncé l’ouverture de ce chantier au début de son investiture.

Le locataire d’El-Mouradia compte jeter les fondements de la nouvelle République et baliser la voie de la pérennité des institutions, veillant toutefois à un équilibre et excluant de fait le pouvoir individuel ou personnel dans la gestion de la chose publique.

En plus de la bonne gouvernance et de la valorisation de la notion d’État de droit, qui sont recherchées à travers l’initiation de cette révision de la Loi fondamentale du pays, c’est aussi l’instauration d’un document référentiel devant guider l’action de toute les instituions et le fonctionnement de la société et son épanouissement.

Une plate- forme qui s’inscrit dans le temps et l’espace, pour ne pas obéir aux aléas du temps et aux humeurs des gestionnaires. Immanquablement, un travail en profondeur est mené dans le sens de la modernité et du professionnalisme dans la gestion de la chose publique.

Le peuple sera convié justement à se prononcer sur cette constitution, après une profonde expertise et une large consultation à engager par les spécialistes qui composent ce comité. En fonction d’une mutation nationale qui s’est opérée, des enseignements seront tirés pour valoriser au mieux le processus démocratique, rentabiliser le parcours et huiler les circuits de fonctionnement et de gestion de la vie du pays. L’action du chef de l’État vise, entre autres, la refondation de tout un système de fonctionnement pour prendre un nouveau départ sur un chemin jalonné par des repères inaliénables et respecter les constances de la nation. Très attendue, l’annonce en question évoque un débat en perspective pour déterminer les règles du jeu et situer les responsabilités et le champ d’action afin de promouvoir les valeurs de la nation.

Cette constitution ne pourra se limiter à la seule définition des droits et devoirs du citoyen, mais se concentrera davantage sur la préservation de l’autorité de l’État, au-delà des hommes et de l’événement, et la consolidation des pouvoirs, pour assurer une homogénéité et une complémentarité au service exclusif de l’intérêt du pays. Par équilibre, il faut entendre aussi le renforcement de la notion de contrôle à exercer périodiquement et de transparence dans l’accomplissement de tout acte de gestion.

Autant de perspectives à atteindre par cette démarche qui se veut un enracinement de la culture de l’État et des impératifs du service public, pour permettre tous les espoirs. L’espoir d’une vie meilleure, d’un pays prospère et d’un peuple épanoui et fixé sur ses droits et obligations. Pour l’heure, ce sont bien ces obligations qui sont à l’ordre du jour pour mener ensemble le programme du premier magistrat du pays.

A. Bellaha