Haut conseil islamique : L’initiative du Président saluée

Le Haut conseil islamique (HCI) a salué, mercredi, l'initiative du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relative à l'amendement de la Constitution, appelant le peuple algérien à adhérer à cette démarche qui répond à ses aspirations et jette les fondements d'une nouvelle République. Dans un communiqué rendu public au terme des travaux de sa 70e session ordinaire, le HCI a appelé le peuple algérien à adhérer «au processus d'édification des institutions de l'État, à la faveur d'une nouvelle Constitution qui répond à la réalité, aux espérances et aspirations du peuple algérien, et jette les fondements d'une nouvelle République qui s'inspire de l'esprit de la Révolution du 1er Novembre et des préceptes de l'islam». Le Conseil a valorisé, en outre, l'initiative du dialogue et la politique de «la main tendue», lancée par le Président de la République, pour «raffermir les liens de fraternité et surmonter les épreuves et crises», exhortant le peuple algérien à œuvrer pour «la préservation de l'unité nationale, de sa cohésion sociale et de sa stabilité». «La confrontation des idées exige l'adoption d'un comportement civilisé et de moyens de conviction, en assumant la responsabilité, à travers l'adhésion à l'action associative et représentative», ajoute le document. La présidentielle du 12 décembre dernier constitue «une victoire pour le peuple algérien», a souligné le HCI, appelant à «faire preuve de vigilance et de clairvoyance face aux complots ourdis contre le pays et aux éventuels défis et risques», soulignant que «l'unique moyen pour mettre en échec les conspirations et garantir la sécurité du pays et son unité, demeure l'unité et la solidarité du peuple».