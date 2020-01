FLN : Une réunion pour évaluer la situation du parti

Le Front de libération nationale (FLN) annonce, dans un communiqué rendu public, l’organisation d’une réunion à Alger le 12 janvier prochain. Cette réunion sera, selon le secrétaire général par intérim Ali Seddiki, «une opportunité pour un débat libre et ouvert» sur l’avenir du parti. Le SG par intérim a exhorté les mouhafadhs à établir «un état des lieux clair de la situation du parti, ses perspectives au niveau de chaque section (mouhafadha), autant sur le plan organique que politique, de sa base sociale et de son ancrage, ainsi que la formulation des propositions concrètes susceptibles d’être mises à exécution, loin des questions superficielles et des problèmes marginaux» lit-on dans le communiqué

Pour les responsables du parti «il s’agit d’établir une évaluation précise de la situation organique des mouhafadhas, ses points faibles et ses points forts, et les conditions appropriées pour réaliser un saut qualitatif au parcours du parti» indique le communiqué. Le SG par intérim mise sur la «réussite de cette rencontre qui devrait être marquée par un débat serein et des résultats probants de nature à réaliser les objectifs assignés».

Cette réunion des mouhafadhas intervient dans un contexte politique pour le moins «défavorable» au FLN. Le parti fait face à une crise aiguë, notamment depuis l’incarcération de deux de ses secrétaires généraux et les autres anciens ministres issus de ses rangs et son rejet par le hirak.

Le FLN qui a beaucoup perdu de son aura espère réaliser un nouveau départ et reconquérir son rôle politique. La réunion prévue la semaine prochaine s’inscrit dans la perspective d’un congrès décisif pour l’avenir de cette formation. «Le parti s’apprête à inaugurer une étape nouvelle s’inscrivant dans le cadre des préparatifs à des échéances politiques et organiques importantes et décisives, à commencer par le congrès du parti», relève le communiqué.

«On espère que ce nouveau départ saura relever les défis à même de permettre au parti d’être prêt et d’affirmer sa présence», indique la même source.

Tahar K.