Presse nationale : Pierre angulaire de la nouvelle République

L'amendement «en profondeur» de la Constitution, érigé en principe «absolu», est considérée comme «la pierre angulaire» de la nouvelle République qui ambitionne de favoriser l'émergence de nouveaux modes de gouvernance, instaurant la limitation du mandat présidentiel renouvelable une seule fois pour «combattre l'absolutisme», a soutenu jeudi le quotidien El Moudjahid dans son éditorial. Le même journal a indiqué que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «fidèle à ses engagements», a tracé la voie dans une lettre de mission au président du comité d'experts de 17 membres, Ahmed Laraba, chargé d'analyser et d'évaluer sous tous ses aspects, l'organisation et le fonctionnement des institutions de l'Etat.

Le chantier de la révision de la Constitution, est-il souligné dans l'éditorial, est lancée pour «marquer la rupture totale et définitive» avec l'ancien système, porteur de «dérives autocratiques», et poser les «fondements d'une nouvelle République» dotée de contre-pouvoirs efficaces.

Pour le quotidien El Moudjahid, cette dynamique de changement, enclenchée par la mise en place d'un gouvernement de compétences, participe à la refondation de la République dans tous ses démembrements pour garantir l'avènement «d'un Etat de droit au service du peuple, la protection des droits citoyens et le renforcement de la démocratie participative». El Moudjahid a soutenu que le projet, qui sera soumis au Parlement avant d'être adopté par voie référendaire, signera «en définitive l'acte de naissance de la nouvelle République».

Passage à une nouvelle République

L'annonce de la création d'un Comité d'experts, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle a fait la Une des autres titres de la presse qui y voit le lancement d'un important chantier pour le passage à une «deuxième République».

«C'est parti» titre à la Une, le quotidien l'Expression, ajoutant qu'en s'attelant à ce «grand chantier», le président Tebboune veut marquer de «son empreinte» le passage de l'Algérie à «une deuxième République» .

Le Soir d'Algérie indique que le président de la République «ne perd pas de temps» pour mettre à exécution les «promesses phares» sur lesquelles il s'est engagé lors de la campagne électorale pour la présidentielle et titre en Une «Ce que veut Tebboune».

Pour sa part, le Quotidien d'Oran a souligné, dans son éditorial, que «le premier pas» de l'un «des plus importants» chantiers politiques promis par le président Tebboune a été engagé, assurant que c'est «une autre période, non encore déterminée», mais qui ne sera «pas assez longue», puisque la révision de la Constitution, qui constitue le «début de la nouvelle République», sera «encore nécessaire» pour des consultations auprès des acteurs de la vie politique et de la société civile. Pour le même journal, cette révision fera figure de «bijou de la démocratie», si les efforts des experts sont associés à une participation «effective» des formations politiques et de la société civile.

De son côté, le quotidien Liberté relève dans sa Une que le président Tebboune «lance le chantier» de la révision de la Constitution, relevant dans son éditorial que cette «réforme profonde de la Constitution, le chef de l'Etat fraîchement élu assure la concevoir comme une réponse aux revendications du Hirak populaire, puisque d'après lui, elle est censée ouvrir la voie à la deuxième République revendiquée par les citoyens qui battent le pavé depuis bientôt une année». Le journal El Watan a titré en Une «Tebboune engage la réforme constitutionnelle», pour consacrer un équilibre des pouvoirs, l'indépendance de la justice, conforter l'ordre démocratique, fondé sur le pluralisme politique et l'alternance au pouvoir. Le même journal a ajouté que dans tous «les cas de figure, l'important aujourd'hui est de savoir quelle sera la position de la classe politique vis-à-vis de cette démarche».

Le quotidien El Chourouk el yawmi a considéré la décision du président Tebboune, comme la concrétisation des promesses tenues durant la campagne de la présidentielle ainsi que de l'engagement renouvelé lors du premier Conseil des ministres.

Pour ce journal, la mise en place du comité d'experts pour plancher sur la question de la révision de la Constitution remet sur le tapis les questions sur la nature meilleur du système politique à adopter notamment présidentiel, parlementaire ou autre.

De son côté, le quotidien Ennahar a relevé que l'annonce du président Tebboune du lancement du chantier de la révision de la Constitution était la concrétisation de l'engagement tenu devant la Nation pour répondre aux revendications populaires, ajoutant que c'est une «question centrale» de son mandat présidentiel. Le quotidien El Massa a consacré de larges espaces à l'annonce de la révision constitutionnelle donnant la parole aux experts du droit constitutionnel qui assurent que la révision de la Constitution doit asseoir la nouvelle République.

Le quotidien El Chaab a rappelé, quant à lui, dans son éditorial que la révision de la Constitution était une des promesses tenues du président Tebboune lors de ses rencontres avec les médias et de ses différentes sorties, précisant que cette question avait été une «question centrale» de son programme de campagne pour parachever l'avènement d'un Etat national moderne auquel aspire le peuple.