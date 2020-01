Réunion du RND

«La révision de la Constitution nécessite l’engagement et la participation de tous les acteurs et composantes des scènes politique, sociale et culturelle, pour en faire un document juridique solide qui durera longtemps», a déclaré, hier à Alger, M. Azzedine Mihoubi, SG par intérim du Rassemblement national démocratique (RND).

M. Mihoubi, qui s’exprimait, lors de la réunion ordinaire de son parti à l’hôtel Riadh à Sidi Fredj (Alger), a salué la création d’un comité d’experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution, qu’il considère comme «un pas en avant très important».

Dans cet ordre d’idées, il a déclaré que «la révision de la Constitution devrait faire de la loi fondamentale une garantie politique et juridique solide et inébranlable». M. Mihoubi a exprimé sont souhait que «cette démarche permettra la consultation de toutes les forces politiques et franges sociales pour une entente nationale plus effective».

Le SG par intérim du RND, a déclaré en outre, que «le pays se trouve aujourd'hui dans une nouvelle situation politique extrêmement délicate» qui nécessite «le retour aux principes fondateurs inscrits dans la Proclamation du 1er Novembre, en ce qu’ils constituent les piliers garantissant la cohésion du peuple et l’unité de la nation».

Cette «situation délicate» exige, selon lui, «beaucoup de prudence» face aux menaces de ceux qui veulent «porter atteinte au projet nationaliste qui n’est autre qu’une menace de la stabilité du pays et sa pérennité».

Concernant «la nouvelle réalité politique», M. Mihoubi, estime qu’elle est caractérisée par «l’effondrement de la classification des formations politiques entre pouvoir et opposition», notant que cette nouvelle réalité politique nécessite la refondation de la pratique politique «sur le principe du partenariat politique».

Pour réaliser ce nouveau pacte de partenariat politique entre les différents acteurs, M. Mihoubi appellent les forces politiques «à bannir de leur rhétorique les dénominations discriminatoires visant la différenciation, la catégorisation et la distinction des partis et des acteurs de la scène politique». Car, «le peuple attend, aujourd’hui, la participation de toutes les composantes dans l’effort de construction de la République des institutions», a-t-il ajouté. «Nous ne sommes pas concernés par les noms, mais par les compétences et l’aptitude à relever les défis de développement pour parvenir à réaliser les espoirs et ambitions légitimes du peuple algérien et booster l’économie», a-t-il déclaré.

Entamer le processus de la fondation de la République des institutions nécessite, selon lui , «le renouvellement de l’approche quant à la manière d’interagir avec les partenaires politiques en fonction des nouveaux éléments sur la scène politique du pays et l’élaboration d’une nouvelle vision pour la prochaine étape».

Concernant les affaires internes du parti, M. Mihoubi a fait savoir que cette réunion porte sur l’examen de la composante de la commission nationale devant préparer le prochain congrès et arrêter la date de sa tenue.

En réponse à des détracteurs, M. Mihoubi affirme que «les prises de décisions étaient collectives et éclairées par la participation et la consultation des membres et militants du parti dans un esprit de concertation». Il soutient, par ailleurs, que «le RND a apporté sa contribution à la réussite du rendez-vous du 12 décembre dernier et préserver le projet national»

Pour lui, «le nouveau RND s’est libéré des pratiques autoritaires» et aspire «à rénover le discours politique et à renouveler les mécanismes de l’action politique en favorisant les compétences dynamiques pour insuffler une énergie jeune dans les rangs du parti».

Le SG du RND par intérim a saisi l’occasion pour exprimer, également, sa reconnaissance à l’Armée nationale populaire (ANP) pour «les efforts consentis en faveur du processus constitutionnel couronné par l’organisation d’une présidentielle ayant permis au peuple d’exprimer sa volonté et son libre choix».

Tahar Kaidi