Industrie automobile : La voie de garage

Le développement de l’industrie automobile en Algérie afin de booster l’économie, et n’arrivant point à trouver le bout du tunnel, constituait il n’y a pas si longtemps l’une des priorités des pouvoirs publics. Lancée en 2012, le premier partenariat conclu avec Renault s’est concrétisé en novembre 2014 par l'ouverture de la première usine automobile ‘‘made in Algeria’’, à Tlelat dans la région d’Oran. Le gouvernement voulait à cette époque à tout prix lancer la filière automobile, peu importait la méthode et les moyens utilisés. Au final, on se retrouve devant une industrie qui n’a rien apporté à notre économie, bien au contraire : envolée des prix pour les consommateurs et un gouffre économique pour le gouvernement qui n’a pu freiner les coûts des assemblages automobiles et la sortie de la devise, au point que l’on a qualifié le montage automobile d’importations déguisées. Aujourd’hui, le secteur est fortement ébranlé par une série de scandales qui a conduit des hommes d’affaires et des ministres en prison. Selon Mohamed Yaddadène, consultant et formateur dans le secteur de l’automobile, le secteur va mal et il n’est pas prêt de se relever si facilement. «L’offre se rétrécit de plus en plus au point où même le renouvellement des flottes au niveau de certaines sociétés et administrations n’arrive pas à se faire, alors que pour les particuliers, les solutions sont presque inexistantes et les show-rooms sont vides. Tout le monde sait ce qui s’est passé dans ce secteur et où se trouvent aujourd’hui les hommes d’affaires en charge des projets de montage», a-t-il indiqué à El Moudjahid. Le consultant a expliqué la triste réalité à laquelle est confronté le secteur qui devait être normalement un «levier économique par excellence». «Ces scandales à répétition sont surprenants. Vu la situation de la majorité des unités dont plusieurs sont à l’arrêt et le flou juridique de la relance. On se pose la question de savoir qui sont les fournisseurs qui peuvent s’engager. Le cadre réglementaire à travers le cahier des charges devant régir ces activités doit être revu afin de contribuer à trouver des mesures incitatives pour les constructeurs qui souhaiteraient s’engager de plain-pied dans ce secteur», a-t-il plaidé. A ses yeux, la solution pour donner un véritable départ à cette industrie à l’agonie est de mettre en place un climat des affaires rassurant pour l’ensemble des opérateurs, avec une réelle stratégie industrielle basée sur la participation active de tous les secteurs pouvant contribuer au redéploiement de l’industrie mécanique via les constructeurs, les équipementiers, investisseurs, les PME et PMI et autres. A la question de l’avenir de la production automobile «made in bladi», l’intervenant estime que toute action ou initiative de relance sera la bienvenue pour permettre aux milliers d’employés de reprendre leur activité et d’alimenter par la même le marché, ce qui va, selon lui, relancer la machine économique.

Tirer profit des erreurs du passé

L’urgence suppose donc des traitements spécifiques pour réanimer les projets. Une situation assez compliquée dans la mesure où les solutions tardent à venir, y compris avec les administrateurs désignés à la tête des entreprises, à moins de revenir temporairement au système d’importation de véhicules neufs par quotas et bien ciblés en attendant le retour d’une vraie industrie de fabrication dans le cadre d’un plan stratégique. «Il y a toujours des défis à relever dès que le côté juridique aura été tranché. Tout est possible avec l’implication des constructeurs. Cependant, il faut savoir tirer les conclusions des échecs», soutient toutefois Yaddadène qui se demande si le gouvernement se lancera dans l'élaboration d'un nouveau cahier des charges et la création d'un vrai marché de la sous-traitance pour éviter les erreurs du passé.

Mohamed Mendaci