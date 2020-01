Air algérie : lancement du service d’enregistrement en ligne

Air Algérie a annoncé, jeudi dernier, sur sa page facebook, le lancement de son service d’enregistrement en ligne pour les vols internationaux, «Online check-in». «Ce service sera disponible pour les passagers de la compagnie nationale au départ d’Alger, à partir du 5 février prochain, et sera généralisé progressivement dans l’ensemble des aéroports internationaux du pays», explique la compagnie nationale qui précise que ce nouveau service permettra aux voyageurs de «gagner un temps précieux».

«Grâce à ce service en ligne, vous pouvez choisir votre siège et imprimer votre reçu d’enregistrement. Une fois à l’aéroport, vous n’aurez qu’à récupérer votre carte d’embarquement», détaille la même source qui ajoutera que cette prestation online est accessible à tous les passagers détenteurs de billets électroniques (e-billet) et est disponible entre 24 heures et trois heures avant le vol. Air Algérie apporte toutefois une précision de taille. La confirmation d’enregistrement de ce ‘‘Online check-in’’ ne peut en effet remplacer la carte d’embarquement traditionnelle laquelle devra être retirée, le jour du vol, au niveau des guichets situés aux niveaux des aéroports. Aussi, il est porté à la connaissance des voyageurs, envisageant d’emprunter l’une des lignes du pavillon national, que ce service online sera disponible pour les vols au départ de nombreuses escales. Pour l’Europe, il s’agit d’Alicante, Madrid et Palma (Espagne), Charles de Gaulle, Orly, Lille, Metz, Mulhouse, Lyon, Nice, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Montpellier (France), Bruxelles (Belgique), Istanbul (Turquie), Francfort (Allemagne), Rome (Italie), Vienne (Autriche), Londres (Royaume-Uni) et Lisbonne (Portugal). Pour le Moyen-Orient, le service concerne Amman (Jordanie), Le Caire (Egypte) et Dubaï (Emirats arabes unis) tandis que pour l’Amérique du Nord, seuls les vols au départ l’escale de Montréal (Canada) sont concernés par ce nouveau ‘‘process’’. La compagnie aérienne nationale a signalé à la fin que le nouveau service d’enregistrement n’est pas disponible pour les passagers à particularités et/ou nécessitant une assistance spécifique tels les passagers à mobilité réduite ainsi que les passagers voyageant avec des bébés. Pour rappel, la compagnie nationale connaît, ses dernières années, un développement appréciable. A cet effet, lors d’un récent entretien avec la presse nationale, le président-directeur général d’Air Algérie, Bakhouche Allèche, avait déclaré que le pavillon national avait réalisé fin juillet 2019 un chiffre d'affaires de plus de 53 milliards de DA, soit une augmentation de 5% comparativement à la même période de l'année 2018.

«Nous avons toujours été en cash-flow positif et nous ne connaissons pas de problèmes de trésorerie majeurs», avait-il assuré. S’agissant des années 2017 et 2018, les chiffres d'affaires se sont établis respectivement à 91 milliards DA et 102 milliards DA, soit une progression de 12%, par rapport aux années précédentes. «Contrairement à une idée répandue et fausse, nous avons toujours financé nos investissements sur fonds propres ou par recours à des crédits bancaires que nous avons toujours honorés», avait souligné le PDG d’Air Algérie.

Sami Kaïdi