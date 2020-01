63e anniversaire de la création du Croissant-Rouge algérien : Préserver la dignité du citoyen

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a organisé, jeudi à Alger, une conférence historique, à l'occasion du 63e anniversaire de sa création, en présence de représentants de la société civile et de la famille révolutionnaire.

En marge de cette conférence historique organisée au musée d'El Moudjahid, la présidente du CRA, Saida Benhabiles, a souligné l'impératif pour son organisation de retrouver sa véritable place, en étant «l'aile humanitaire de l'État algérien et un acteur actif en matière de préservation de la dignité du citoyen algérien». Mme Benhabiles a rappelé les misions conférées au CRA, notamment son rôle dans la vulgarisation de la culture de la solidarité entre les différentes franges de la société, notamment des jeunes, en les appelant à «faire preuve de solidarité et à intervenir spontanément pour assister ceux qui en ont besoin». La même responsable a insisté sur l'importance de réactiver le rôle des instances humanitaires au niveau international afin qu'elles constituent «une force de proposition et de pression» sur les décideurs au niveau international, «pour les inciter à réfléchir sérieusement aux conséquences de leurs décisions politiques sur la situation humanitaire», citant dans ce contexte la situation humanitaire «catastrophique» en Libye.

40 tonnes d’aides humanitaires à Tinzaouatine

Quelque 40 tonnes d'aides humanitaires, dont des denrées alimentaires et des médicaments, ont été remises jeudi par le Croissant-Rouge algérien au profit de 318 familles nécessiteuses vivant dans la région de Tinzaouatine (Tamanrasset). Cette aide, acheminée à travers deux camions de gros tonnages, est constituée de denrées alimentaires, de médicaments, de tentes, de couvertures et de matelas, ainsi que des articles scolaires destinées à des familles algériennes qui avaient fui en février 2012 la ville de Kidal suite à la détérioration de la situation sécuritaire au Mali, a indiqué Mme Benhabiles, s'exprimant lors d'une cérémonie de coup d'envoi de la caravane humanitaire organisée à l'esplanade du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf à Alger. Répondant à un appel de détresse émanant de l'Association des Algériens vivant à Kidal et établis à Tinzaouatine, adressé le 15 décembre 2019 à l'antenne du Croissant-Rouge algérien à Tamanrasset, le CRA a pris l'initiative de rassembler un premier lot d'aides humanitaires fournis exclusivement par des donateurs, a précisé Mme Benhabiles, soulignant que cette démarche constitue une «expression profonde de solidarité du CRA envers ces familles» et «une contribution à la préservation de la cohésion sociale» au sein de ces populations en difficulté.

«L'aide octroyée aujourd'hui à ces familles nécessiteuses n'est qu'un début d'une démarche qui tend à se rapprocher davantage de ces familles afin qu'elles se sentent véritablement chez elles et afin qu'elles puissent jouir de tous les droits», a fait savoir la présidente du CRA. Annonçant le lancement prochain d'une caravane médicale au profit de ces mêmes familles, dont des membres souffrent de maladies chroniques, Mme Benhabiles a sollicité, à l'occasion, les pouvoirs publics à intervenir pour améliorer la prise en charge de ces familles.

Elle a expliqué, dans ce contexte, que le CRA ne dispose pas de «moyens suffisants» pour répondre aux préoccupations de cette population.

De son côté, le président de l'Association des Algériens établis à Kidal, Zidani Chighali, a exprimé sa «profonde reconnaissance», au CRA pour avoir répondu dans «les plus brefs délais» à l'appel, soutenant que l'aide octroyée permettra d'alléger les souffrances des familles bénéficiaires, confrontées, a-t-il relevé, à «de multiples contraintes», citant des conditions d'hébergement «précaires» et à «de graves problèmes de santé».