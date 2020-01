Aïn Defla et Sétif

Deux mines et une bombe détruites

Deux mines et une bombe de confection artisanale ont été découvertes et détruites, jeudi à Aïn Defla et à Sétif, par des détachements de l'Armée nationale populaire, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale, dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit deux mines et une bombe de confection artisanale à Aïn Defla/1re Région militaire et à Sétif/5e RM», précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, à Djanet/4e RM, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, «14 personnes de différentes nationalités et saisi 18 groupes électrogènes, 12 marteaux-piqueurs, deux pompes à eau et deux sacs de mélange de pierres et d'or brut», alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi «un fusil de chasse à Sétif/5e RM».

Dans le même contexte, «des détachements de l'ANP ont mis en échec des tentatives de contrebande de 9.904 litres de carburant à Tébessa, à El-Tarf et à Souk-Ahras/5e RM et saisi 1.000 paquets de cigarettes à Biskra/4e RM», poursuit le communiqué. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-côtes ont «mis en échec à Chlef/1re RM, Oran et Aïn Timouchent/2e RM, des tentatives d'émigration clandestine de 38 personnes à bord des embarcations de construction artisanale», tandis que «30 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Boumerdès/1re RM, Tlemcen/2e RM et Khenchela/5e RM», conclut le MDN.

Jijel

Deux terroristes abattus

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a abattu, hier, lors d'une embuscade dans la localité de Mechatte, commune de Mélia, wilaya de Jijel/ 5° RM, deux terroristes.

Il s’agit du terroriste Ouga Mahieddine, dénommé «Abou Oubaida» qui a rallié les groupes terroristes en 1993, et du terroriste «Laaouar Chawki», dénommé «Ibrahim Abou Mouslim», qui a rallié les groupes terroristes en 1995.

Cette opération qualitative a permis la récupération de deux pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, trois chargeurs garnis, deux jumelles de nuit et d’autres objets.

Cette opération vient renforcer la dynamique de résultats positifs réalisés par les unités de l'Armée Nationale Populaire, et dénote leurs permanentes veille et disponibilité, à travers le pays, pour faire face à toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et à sa stabilité.