Un terroriste capturé à Tamanrasset : Prévenir toute infiltration aux frontières

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, un terroriste répondant au nom de Rikane Mohamed alias «Abdelbari», qui avait rallié les groupes terroristes en 2018, a été capturé près de la bande frontalière à Tamanrasset, à proximité du Mali. Si ce coup de filet reflète l’efficacité du dispositif sécuritaire mis en place au niveau des frontières Sud, notamment, et adapté à l’évolution de la situation sécuritaire en Libye, il met aussi en lumière les tentatives des organisations terroristes de se reconstituer dans la région du Sahel, profitant du contexte sécuritaire régional actuel.

On sait, par ailleurs, que la frontière algéro-libyenne connaît un dispositif sécuritaire, en application des recommandations du Haut conseil de sécurité, présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ayant examiné la situation en Libye.

Ainsi, outre l’intensification des patrouilles appuyées par la surveillance aérienne au niveau de la bande frontalière, le Haut Commandement de l’ANP a adopté une approche basée sur la prévention et l’anticipation, à travers le renforcement de l’action de renseignement.

Le terroriste capturé était «un émissaire» de l’Organisation terroriste qui tente de reconstituer une cellule anéantie par les détachements de l’ANP, ces trois dernières années, a-t-on indiqué.

Grâce à l’approche de l’ANP, un taux record de redditions a été enregistré, dont celle d’Abou Aïssa dit Soltan Ould Badi, activant dans la région du Sahel en 2006 et il est l’un des responsables principaux de ces groupes.

L’émissaire d’AQMI dans les filets de l’ANP

Ces redditions ont réduit la capacité de mouvement des groupes terroristes et démantelé les réseaux de soutien, ainsi que les cellules dormantes. Durant ces trois dernières années, le groupe terroriste qui activait dans la région du Sahel a vu ses effectifs se réduire sensiblement. Plusieurs jeunes ont tenté de rejoindre des organisations terroristes en activité dans la région du Sahel, y compris en Libye et dans le nord du Mali. Toutefois, l’ANP a démantelé des cellules chargées de la réinstallation de Daech en Algérie. Selon un rapport publié par le Commandement central des États-Unis (CENTCOM), «l’Algérie a réussi à tuer dans l’œuf le groupe affilié à l’EI, mais elle est toujours confrontée au danger des résidus d’AQMI». Durant le mois de novembre dernier, des détachements de l’ANP ont réussi la mise en échec de plus de 10 tentatives de ralliement aux groupes terroristes du Sahel, selon le MDN.

Ces détachements ont réussi à neutraliser des réseaux transfrontaliers de trafic d’armes au Sud. Le groupe terroriste Daech s’est orienté, suite à sa défaite en Irak et en Syrie, vers la région du Sahel, pour relancer ses activités criminelles. C'est la Libye, en premier lieu, qui a servi de base aux terroristes, suite à la chute du régime d’El-Kadhafi. Selon des rapports sécuritaires, le groupe terroriste Daech aurait réussi à se déployer dans le sud de la Libye où se seraient reconstituées de petites cellules très répandues et installées dans certains pays comme le Mali. Face à cette situation, le terrorisme au Sahel risque d’évoluer, avec la crise en Libye et la dégradation sécuritaire dans la région. Conscient de ces menaces, le Haut Commandement de l’ANP a opté pour l’anticipation pour mettre en échec «la stratégie de certaines parties internationales et régionales qui tentent de tirer profit du phénomène du terrorisme dans le Sahel pour asseoir leur influence dans la région». De ce fait, le Haut commandement a assuré que l’action de l’institution militaire est permanente et continue, tout en veillant à ce qu’elle soit au diapason du degré des menaces afin de parer à toute menace visant à faire de la région une base arrière pour ces groupes.

Neila Benrahal