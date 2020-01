Intégration de 614 jeunes des collectivités locales à Sétif : Le wali remet les premières décisions

En présidant jeudi au siège de la wilaya une imposante cérémonie de remise de décisions d’intégration de 28 jeunes œuvrant depuis 8 année et plus au sein des collectivités locales au titre du pré-emploi, M. Mohamed Belkateb, wali de Sétif, donnait ainsi le coup d’envoi d’une vaste action du genre qui touchera 614 jeunes qui répondent à ces mêmes critères et qui sont structurés au niveau du siège de la wilaya, des 20 daira et 60 communes de cette wilaya. Une cérémonie qui s’est tenue en presence de directeurs de l’exécutif, des chefs de daira et des présidents d’APC et a permis au wali de dire l’importance d’une telle opération qui, à l’instar de celles opérées à travers le pays, permet à de nombreux jeunes de cette wilaya d’être intégrés et trouver ainsi la sérénité et la stabilité auxquelles ils aspiraient. Il mettra à profit cette rencontre pour féliciter cette frange de jeunes, des filles et des garçons qui dira t-ils se sont acquittés de leur devoir au moment ou le pays avait besoin de leurs services et que voici aujourd’hui récompensés par l’Etat, respectant ses engagements au titre d’une approche globale qui se poursuivra progressivement. Une action d’autant plus importante qu’elle intervient dans une Algérie forte de sa stabilité et de ses institutions, rendant dans ce contexte un hommage profond à l’armée nationale populaire, soulignant par ailleurs dans une déclaration que c’est plus de 1.000 jeunes qui sont concernés par cette mesure tous secteurs confondus. Une cérémonie emprunte de joie intense de tous ces jeunes qui recevaient ainsi leurs décisions d’intégration et ne manquaient à leur tour de souligner l’impact d’une telle decision qui honore l’Etat algérien et motive davantage ce potentiel juvénile des grands objectifs de l’Algérie en marche. Pour le jeune Boulouata Lyes de la commune montagneuse de Oued el Bered qui n’a pas été épargnée des affres de la décennie noire « Une telle decision est sans nul doute tout à l’honneur de l’Etat algerien et de l’intérêt qu’il consent à l’endroit de ses enfants. Pour le jeune qui a travaillé sans relâche en depit de tout durant plus de 8 années, cette intégration qui relève d’un formidable acquis, nous permettra de redoubler d’ardeur et , dans cette stabilité à laquelle nous aspirions, construire sereinement notre avenir». M. Regam Sourour qui travaillait jusque là dans le cadre du pré emploi au niveau de l’APC de Sétif estime que «c’est là, le plus cadeau que peut attendre un jeune. Avec l’expérience que j’ai pu acquerir depuis 2011, je ne serais alors que plus utile pour mon pays et permettez moi de vous dire qu’une telle decision intervient à temps pour redonner aux jeunes la place qu’ils méritent dans la société».

F. Zoghbi