EHU d’Oran : L’hémodiafiltration, une nouvelle technique

La prise en charge des malades atteints de pathologies rénales a enregistré une nouvelle avancée à l’EHU d’Oran 1er-Novembre. Selon une source du service de communication de cette institution, le service de néphrologie relevant de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran s’est doté dernièrement d’une nouvelle technique d’épuration extra-rénale, permettant au corps de se débarrasser de ses déchets accumulés dans l’organisme humain lorsque le rein n’a plus la capacité de le faire «ce procédé est en plein essor dans le monde et en particulier dans notre structure, grâce à l’acquisition de consommables des nouvelles machines appelées multifiltrate. Un appareil moderne qui assure à la fois l’hémo-diafiltration, l’hémo-filtration et la plasmaphérèse» a-t-on indiqué. Il s’agit, précise la source «de l’hémo-diafiltration qui est une épuration faite par une machine qui combine l’hémodialyse et hémo-filtration, utilisant des filtres de haute perméabilité à l’eau et aux solutés de hauts poids moléculaires c’est-à-dire grosses molécules qui s’accumulent dans notre corps avec réinjection de liquide spécifique pour compenser les pertes» explique la même référence. Cette technique se base sur des principes proches de celle du fonctionnement d’un rein normal à savoir ; d'une part la pression hydrostatique (comme la pression exercée pour extraire le jus d’un citron) et d’autre part la pression oncotique pour l’attirer de l’eau par le sucre déposé sur les fraises. Comparé à l’hémodialyse, l’hémo-diafiltration offre plusieurs avantages notamment sa supériorité en matière de sa bonne tolérance par les malades, étant donnée qu’elle est utilisée selon un mode continue à plus faible débit sanguin utilisant de faible quantité de sang à épurer, ce qui a été démonter par plusieurs études scientifiques, explique-t-on.

La plasmaphérèse consiste, quant à elle, au retrait complet du sang dont le plasma sera prélevé. Tous les autres composants sanguins seront retournés au patient. «La plasmaphérèse est aussi une technique d’épuration extracorporelle c’est-à-dire une épuration qui se passe en dehors du corps du malade permettant la soustraction du sang des molécules pathogènes et nocives observées au cours de maladies entrainant des troubles de l’immunité ; elle est utilisée en hématologie, en neurologie et donc, une utilisation multidisciplinaire et en néphrologie pour traiter les vascularités avec atteinte des petits vaisseaux du rein : syndrome de goodpasture et maladies de systèmes avec atteintes rénales exemple du lupus résistant mais aussi en greffe rénale pour la préparation des malades hyperimmunisés avec risque de rejet ou en cas de dysfonction du greffon rénale» souligne la même source. Il est à savoir, par ailleurs, que le service de néphrologie de l’EHU d’Oran a effectué du mois de janvier jusqu'au mois de novembre 2019 plus de 5.298 consultations spécialisées ainsi que 409 patients souffrant de pathologies rénales ayant été admis. 4.201 séances de dialyses y ont été enregistrées dans la même période.

Amel S.