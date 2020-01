Commerce : Pour un climat économique fort et efficace

Le ministre du Commerce a relevé, jeudi, l'importance de l'égalité des chances entre les opérateurs économiques.

L’objectif est de créer une concurrence favorable à la régulation des prix et à la maîtrise de la qualité.

En réunion avec les présidents du Conseil de la concurrence, Amara Zitouni, et de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), Abdelkader Gouri, Kamel Rezig a relevé «l'extrême importance» du Conseil de la concurrence, mettant en avant sa contribution efficace dans la lutte contre le monopole et la spéculation. Pour ce faire, le ministre a recommandé la révision et l'actualisation des textes juridiques de cette instance pour promouvoir le niveau de ses prestations.

Avec le président de la CACI, le ministre a souligné que «l'Algérie nouvelle donnera désormais toutes les garanties aux opérateurs économiques pour un climat économique fort et efficace, empreint de confiance et de transparence, et l'ouverture d'opportunités d'investissement, en sus de l'éradication de la bureaucratie». Afin d’atteindre cette dynamique, M. Rezig sollicite la CACI pour attirer les investissements étrangers et nouer des partenariats avec les autres chambres à l'échelle internationale. Une démarche réalisable notamment à la faveur de la révision de plusieurs lois qui constituaient, aux yeux du ministre, «une entrave pour l'investisseur étranger dans les secteurs non stratégiques». S’y ajoute, précise le communiqué du ministère, cité par l’APS, l'impératif d' «ouvrir le dialogue avec l'ensemble des partenaires».

Dans le même ordre d’idées, le premier responsable du secteur a appelé la CACI en France à œuvrer à une «promotion optimale» des mesures incitatives prises par le gouvernement algérien pour le développement de l'économie nationale. Il a affirmé que la priorité est accordée à la communauté algérienne établie à l'étranger pour investir en Algérie. D’autre part, le ministre est revenu sur l’importance de certaines mesures incitatives prises dans le cadre de la loi des finances 2020, qui accorde une importance majeure à l'investissement dans le Grand Sud et les zones frontalières.

Ces dernières, enchaîne-t-il, seront «une porte sur les marchés africains, notamment après l'adhésion de l'Algérie à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Notons que c’est à la mi-décembre dernier que l’Algérie a ratifié à Accra (Ghana) l’Accord de la ZLECAf, et devient le 30e pays africain à y adhérer officiellement. Par cette ratification, l’Algérie réaffirme sa détermination à promouvoir et à développer les relations économiques et les échanges commerciaux entre les pays africains. L’entrée en vigueur de cet accord affranchira les Etats africains de leur dépendance en matière d’extraction des matières premières et favorisera le commerce interafricain.

Et la ratification dudit accord permettra aux Etats concernés de bénéficier de l’élimination progressive des barrières tarifaires sur une période de cinq ans après son entrée en vigueur prévue en juillet 2020. De son côté, Aït Ali, président de la CACI France, a insisté sur «le soutien impératif du gouvernement algérien pour attirer les investisseurs algériens établis à l'étranger».

Fouad Irnatene