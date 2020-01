NOUVELLES de béchar

Taghit :

Des gravures rupestres en péril

Aujourd’hui et bien plus qu’avant, et plus exactement à Zaouïa Tahtania (18 km au sud de Taghit), des gravures rupestres préhistoriques, datant de plus de 5.000 ans, sont en péril et risquent même de disparaître, en raison d’actes de la part de certains visiteurs qui n’hésitent point à les souiller, par des graffitis tracés sur ces gravures ou directement burinés sur la roche ou encore dessinés à la peinture.

Ces gravures, pour la plupart, remontent à l’âge néolithique et représentent des éléphants, des gazelles, des dromadaires et bien d’autres animaux, témoignant ainsi d’une présence de l’eau dans cette vaste vallée.

Si celles-ci sont en effet sans une protection quelconque, livrées à ces actes de vandalisme, notamment en ces périodes de vacances et de fêtes de fin d’année, et depuis l’ouverture d’une route goudronnée qui mène directement à ce site et à laquelle bien d’observateurs et de défenseurs du patrimoine matériel de la région s’y étaient opposé, il n’en demeure pas moins que la préservation et la protection de ces gravures sont aujourd’hui bien plus qu’urgentes car le climat également n’y va pas de main morte dans leur détérioration (la grande différence de température entre le jour et la nuit fait éclater à terme la roche).

La meilleure solution, selon les responsables locaux et les représentants des associations écologiques serait la création d’un parc national à Taghit et dont les missions de préservation, de surveillance et de maintenance seraient confiées à l’APC (financièrement parlée). Il est à noter qu’un plan de protection, de sauvegarde et de mise en valeur des trois stations rupestres de Taghit, Barrebi et Hassi Laouedj a bien été annoncé par la Direction de la Culture, depuis septembre 2017, un décret portant création d’un plan d’urgence a été publié depuis octobre 2013 (N°03/323) et même un projet de création d’un centre d’information sur l’art rupestre à Taghit est toujours à l’étude, au même titre que celui de l’ouverture d’un musée de préhistoire à Taghit. Aujourd’hui encore, aucune action n’est entreprise en ce sens. Le projet du parc naturel de Taghit a bel et bien été initié et inscrit par la Conservation des Forêts depuis plusieurs années et sa concrétisation devrait œuvrer dans le sens d’une préservation contre la dégradation de l’une des rares zones humides du sud-ouest et de toute une région qui recèle des sites historiques et archéologiques d’une valeur inestimable. De tels actes barbares à l’égard de ces sites devraient peut être également remettre en question cette notion de « tourisme » qui aurait tendance à échapper à quelques uns, tout en optant pour leur sécurisation en période de flux des visiteurs et en organisant des campagnes de sensibilisation et d’information, de la part des organisateurs d’excursion , susceptibles de développer le sens du civisme et du savoir-faire, en matière de tourisme.