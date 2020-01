NOUVEL AN AMAZIGH Yennayer : Un repère identitaire

On ne sait peut-être pas — ou pas assez — que Yennayer est le premier jour de l’An du calendrier amazigh. On ne sait peut-être pas assez non plus qu’il est fêté en Algérie, ainsi que dans toute l'Afrique du Nord, et que sa célébration dure plusieurs jours.

D'abord, il faut noter qu’en Algérie, il y a trois calendriers qui sont couramment utilisés dans notre pays : le calendrier universel -appelé aussi calendrier grégorien-, le calendrier musulman et le calendrier agraire, appelé aussi calendrier amazigh. Et puisque c’est ce dernier calendrier qui nous intéresse ici, il faut savoir que c’est celui utilisé depuis toujours par les paysans algériens et nord-africains. À l’image du calendrier universel ou grégorien, c’est un calendrier solaire, perpétuel (sans millésime d’année), fonctionnant au rythme des saisons. Ici on a pu observer que les populations nord-africaines, immuablement mêlées à la terre nourricière dans une solide harmonie avec les éléments naturels, ont vécu, durant des millénaires, au rythme des saisons dont le déroulement a réglé le cours des journées, dicté les occupations de chacun, conditionné les travaux agricoles et assimilés. Mais revenons au premier jour de l’an du calendrier amazigh, Yennayer, qui, depuis le début de notre ère, coïncide avec le douzième jour du calendrier universel ou grégorien. Dans ce calendrier berbère, les dates et saisons ont une avance de douze jours sur celles du calendrier universel. En voici quelques unes : tafsut (le printemps) ; 15 furar (28 février) ; 17 mayu (30 mai) ; anebdu (l’été) ; 17 yukt (30 aout) ; Lekhrif (l’automne) ; ccetwa (l’hiver) ; 16 unber (29 novembre). Par exemple, si nous sommes le dimanche 12 janvier 2020 selon le calendrier universel, selon le calendrier amazigh, nous sommes le 1er Yennayer .

Que signifie exactement Yennayer et quels sont les rites y afférents ?

Avant d’y trouver réponse, il faut noter que dans le système linguistique amazigh, ou si on préfère le système linguistique berbère, un seul mot peut être, à lui seul, tout un énoncé doté de sens. Ainsi, le vocable «Yennayer» est une composition linguistique berbère formée des éléments «Yen» et «Ayer» avec leurs variantes successives «Yiwen» ou «Ayen» et «Ayyur» ou «Aggur». Ces variantes signifient respectivement «un» ou «premier» et «mois». Cela donne Yennayer (le premier mois) qui a aussi son prolongement dans une autre appellation, pour ainsi dire jumelle, tout au moins pour ce qui est du sens : «Tibbura ussegwass» qui signifie précisément «les portes de l’année». Yennayer annonce ainsi la fin d’un cycle et le commencement d’un autre cycle. Comme on le sait maintenant, Yennayer, le nouvel an berbère, est une tradition ancienne inscrite dans le calendrier agraire de l'Afrique du nord et qui connait aujourd'hui un regain de vitalité.

Comme premier jour de l’année («aqerru useggas»), il est marqué par des rites, des mets, des augures qui peuvent durer plusieurs jours dans une atmosphère de fête à peu près semblable dans toutes les régions. Le premier jour par exemple, dans diverses régions du pays on va chercher des branches vertes : on les met sur les terrasses, on en étale aussi dans les étables. Souvent, durant ce premier jour, on ne mange que des produits végétaux. La viande est réservée pour le lendemain. On se gave alors de fruits secs : figues, raisins, noix, dattes, gâteaux et beignets divers. Au Maroc par exemple, dans certaines régions, on mange carrément «les sept légumes».

Quelle signification donner aux rites de Yennayer ?

Les rites liés à Yennayer sont, entre autres et avant tout, «destinés à écarter la famine». Par conséquent, le repas doit être copieux. Comme pour les labours, les aliments servis -blé dur, lentilles, pois chiches, fèves- sont bouillis ou gonflés à la cuisson, «cherchem». Ce soir là, on consomme de la volaille. Tous les membres de la famille doivent manger jusqu’à satiété. Cette «gloutonnerie de bon augure», pour reprendre l’expression, est de mise partout en Afrique du Nord, que ce soit chez les berbérophones ou les arabophones. Les forces de l’invisible n’étant pas oubliées elles non plus, la maitresse de maison dépose leur part, ici au gardien du métier à tisser, là au gardien du moulin à bras et là encore à celui du foyer. Ce jour là a lieu la première coupe de cheveux du garçon et son père lui achète une tète de bœuf -afin qu’il devienne une «tète» dans la communauté-, qui sera consommée entre membres d’une même famille, amis, voisins et mendiants. Le personnage du carnaval amyar uceqquf «le vieux au tesson» (dans l’Akfadou) et amyar ajenni «le vieillard porteur de bienfaits» (dans le Djurdjura), tout en arpentant le village, réclament eux- aussi aux maitresses de maison leur part d’aheddur «le carré de pâte feuilletée» et se présentent sous le signe évident de la goinfrerie qui appelle l’abondance et la fécondité.

Ce qu’il faut retenir aussi de Yennayer, c’est qu’à l’occasion de sa célébration, on change tout ce qui est vieux et usé dans la maison. Il est de coutume, notamment, de remplacer les pierres du foyer. Il est de bon ton aussi, lorsque arrive Yennayer, que toute entreprise en cours soit terminée avant l’avènement en question, par exemple un ouvrage sur le métier à tisser.

Yennayer, raconte-moi ton histoire !

Et justement, à propos de tissage, de nombreuses légendes se sont tissées autour de Yennayer et des contes sont nés d'histoires aussi vieilles que le calendrier amazigh qui, tenez-vous bien, date de 2969 ans ! Une des légendes les plus connues est celle de cette vieille femme (Tamaàrt) qui, sortant un jour de soleil et croyant l’hiver passé, s’était moquée de lui (de l’hiver bien sûr). Elle se délectait. S’adressant à Yennayer, elle lui dit : «Yennayer mon ami, tu nous as quittés sans faire aucun mal». Sans faire aucun mal, a-t-elle dit ? Yennayer, furieux, demanda alors à Fourar (février), premier mois du printemps berbère, de lui prêter deux jours pour se venger. «Je t’en prie, Fourar mon ami, prête-moi un de tes jours, que je châtie la chèvre imprudente, en lui mettant la tète dans le feu». Fourar prêta une journée à Yennayer. Aussitôt le ciel se couvrit de nuages, tonnerre et éclairs éclatèrent, puis la grêle et la neige se mirent à tomber. Le vent de son coté brisait tous les arbres. Alors la vieille femme, qui était restée dehors avec ses chèvres, fut transie de froid et mourut. Selon d’autres versions, la vieille femme fut transformée en une statue de pierre. C’est à la suite de ce fait que le dernier jour de Yennayer est appelé jusqu’à présent «l’emprunté». Pour terminer, on notera que certaines de ces pratiques peuvent laisser apparaitre des similitudes entre peuples, comme c’est le cas du mythe de la vieille femme qui se lamente des terribles rigueurs hivernales que lui inflige le mois de janvier et dont la trame se retrouve aussi bien en Kabylie, en France, en Grèce, en ex-Yougoslavie ou encore en Iran et au Venezuela.

Toujours est-il que la datation berbère de l’an zéro se réfère à la fois à Yennayer et à un fait historique lié au déplacement, en 950 avant J.-C., du roi berbère Chachnaq en route vers le delta du Nil où il fonda la 22e dynastie pharaonique, avec comme capitale Boubastis. Ainsi les deux événements, Yennayer et le déplacement du roi Chachnaq, sont couplés car ils annoncent la même logique d’un commencement. Ils ont une valeur historique et culturelle certaine. Cependant, c’est l’horloge universelle grégorienne –du pape Grégoire XIII– qui a instauré le calendrier moderne en 1582. C’est donc cette horloge universelle qui arrive jusqu’à nous, le 12 janvier de l’an 2020.

Kamel Bouslama

