‘’Yennayer’’ consacré dans le calendrier des fêtes nationales légales

Les fêteront demain, dimanche, le jour de nouvel an amazigh ‘’Amenzu n yennayer’’ correspondant au 12 janvier de chaque année. Tout comme les deux années précédentes, cette fête nationale sera une journée chômée et payée.

Il faut dire que la consécration officielle de cette date dans le calendrier des fêtes nationales légales reste incontestablement un important acquis mais aussi un prolongement des efforts visant à soutenir et à accompagner toute action portant sur la préservation des fondements de l’identité nationale dans leur triple composante islamique, arabe et amazighe. Ce qu’il y a lieu de retenir surtout, c’est que cette reconnaissance officielle de Tamazight vient ainsi consolider davantage les liens unissant le peuple algérien et, par la même occasion, renforcer son attachement indéfectible à l’histoire amazighe; une histoire dont le calendrier a commencé en l'an 950 avant Jésus Christ, ce qui nous situe donc cette année en l'an 2970, correspondant à l'année grégorienne 2020.

Où que l’on soit à travers les quatre coins du pays, nombreux sont les Algériens qui perpétuent les traditions héritées par nos aïeux et fêtent l’événement en famille autour de succulents plats traditionnels, par excellence, et dans une ambiance de convivialité et de partage. Cette ambiance est présente désormais même au niveau des établissements scolaires où le nouvel an amazigh est célébré avec faste. Notons d’autre part qu’eu égard à l’importance des activités culturelles organisées, à l’occasion de cette fête, les médias s’intéressent eux également de près à l’événement. En effet, le retour de Yennayer sur la scène nationale, porté depuis 2002 par la reconnaissance de la langue amazighe comme langue nationale puis son officialisation en 2016, a visiblement eu pour impact un regain d'intérêt de la part de nombreux quotidiens qui consacrent de plus en plus d’espaces à tout ce qui concerne les rituels relatifs à cet héritage séculaire. Pour de nombreux Algériens, « cette mise à l'honneur de Yennayer n'est en fait qu’un juste retour aux sources».

Concernant les festivités officielles, il faut savoir que celles-ci auront lieu cette année au niveau de la wilaya de Tipasa, comme annoncé d’ailleurs il y a quelques jours par le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA). Riche, varié et instructif, le programme allie à la fois les aspects socio-éducatifs et l'aspect académique, ajoute la même source.

« Cette année le HCA, pour abriter les festivités officielles et nationales, a choisi la wilaya de Tipaza mais avec un rayonnement sur l'ensemble de ses communes, ainsi que l'intervention habituelle au niveau des autres wilayas », a indiqué le HCA dans un communiqué rendu public mardi dernier. S’agissant de l’aspect académique, le SG du HCA a annoncé la tenue d’un colloque qui réunit des historiens, des archéologues, et des anthropologues et autres universitaires.

Publication de cinq titres traitant de Yennayer en tant que sujet d’études Autre fait mis en avant par El Hachemi Si Assad, la célébration du nouvel an amazigh se distingue, cette année, par la publication, en une seule édition, de cinq titres traitant de Yennayer en tant que sujet d’études et axe de réflexion menés par des universitaires aguerris.

Bref, tous les préparatifs sont engagés pour célébrer l’événement à la hauteur de son importance. Et pour cause, il s’agit d’une date qui été qualifiée, à juste titre, par le SG du HCA de « repère à la fois spatiale et temporelle » marquant « la profondeur de notre histoire et de notre patrimoine culturel ». Si El Hachemi Assad soutient haut et fort que cette fête ancestrale « nous rappelle que la dimension amazighe, comme les autres composantes consacrées par la Constitution algérienne, édifie l'unité de la nation, sa pérennité et la cohésion sociale de notre pays ».

Et comme pour rappeler la dimension prise par la langue amazighe, citons à ce propos la décision prise en novembre dernier par l'Union africaine lorsqu’elle a procédé la commission tamazight en son siège, sis à Addis-Abeba (Ethiopie), s’ajoutant ainsi à celle de l'arabe et de l'amharique.

Soraya Guemmouri