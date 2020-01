Yennayer 2970 : ‘’Nouvel an Amazigh» Perpétuation de la tradition

‘’Yennayer’’, un héritage qui nous unit’’. Tel est le thème choisi lors de la conférence-débat sur la dimension historique et culturelle de cette fête, organisée ce jeudi, par la Chaine 2 de la Radio nationale, au Centre culturel ‘’Aissa Messaoudi’’, à l’occasion de la célébration du nouvel an 2970. Durant la matinée, le professeur Zineddine Kacemi est intervenu sur la portée sociologique et anthropologique de ‘’Yennayer’’. Il a affirmé à ce propos que l'officialisation de cette journée par l'Etat algérien était une décision « sage » car elle a bloqué, selon lui, la voie à toutes les tentatives de dispersion et rassemblé « tous Algériens » autour de leur identité. « Cette fête renseigne sur l'étendue identitaire et historique de l'Algérie », a-t-il déclaré en insistant dans ce sillage sur les vertus de « la diversité culturelle » dont jouit l'Algérie.

« Cette diversité fait la force de notre pays et est elle derrière l'union des rangs », a-t-il ajouté. L’universitaire a également a fait savoir que cette pratique rituelle a pu survivre à toutes les colonisations et leurs aliénations culturelles apparentes et sous-jacentes. « Yennayer a survécu près de 3000 ans sans prendre une ride grâce aux Amazighs de toutes les nationalités », s’est-il félicité

Kacemi a indiqué à cet effet que les valeurs de cette tradition ont été préservées malgré le temps qui passe et souligné que ‘’Yennayer’’ continue aujourd’hui d’être le symbole de partage, d’hospitalité, de protection de l’environnement et de la nature. « C’est avant tout une fête familiale. C’est une occasion particulière pour les familles de se rassembler autour d’un bon repas. C’est aussi une opportunité pour revisiter et transmettre des histoires de nos ancêtres et leurs gloires », a-t-il rappelé. Poursuivant son intervention, le conférencier a insisté sur le fait que la célébration du nouvel an amazigh est loin d’être un simple rite festif. « Son ancrage dans l’histoire de l’humanité est solidement avéré et elle repose sur un socle culturel commun aux sociétés humaines. Le déroulement de la fête varie d'une région à l'autre, mais les valeurs que les Amazighs cultivent à cette occasion et les repères qu'ils ravivent sont identiques dans toute l'Afrique du Nord », a-t-il précisé. De son coté, le représentant du Centre national de recherches préhistoriques anthropologiques et historiques (CNRPAH) a mis en avant le rôle des traditions dans le renforcement de la cohésion sociale et expliqué à ce sujet que ‘’Yennayer’’ est une journée émaillée de rites et traditions anciens, surtout « jalousement préservés » par les algériens. Le Docteur Farid Kherbouche a révélé dans ce sens que le CNPRAH œuvre à la « préservation » de ce « trésor » culturel national berbère, « riche » en coutumes et traditions séculaires et en expressions vivantes orales, pérennisées depuis les anciennes générations de rituels sociaux et un savoir-faire manuel traditionnel, en sus d’autres facettes de cette diversité culturelle. Le rôle de la femme algérienne dans la préservation de cette culture ancestrale a été également mis en avant par le conférencier qui a fait savoir que la femme a assumé des missions « grandioses » dans la préservation et le transfert du patrimoine matériel et immatériel et « contribué » à la préservation de ce legs. « La femme amazighe a été et reste toujours le véritable écrin de la culture berbère eu égard aux tâches qu’elle accomplit quotidiennement et son abnégation à inculquer aux générations montantes la fierté de l’identité national », a-t-il conclu.

Sarah Benali Cherif