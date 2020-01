GRAND ANGLE : L’Accord pour sortir de l’ornière

Mercredi, l'envoyé de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel avait noté, dans un exposé devant le Conseil de sécurité, que la région « avait été secouée, ces derniers mois, par un niveau sans précédent de violence terroriste, le nombre de victimes d'attaques terroristes ayant été multiplié par cinq en trois ans au Burkina Faso, au Mali et au Niger». Pour ne pas le «démentir», le lendemain jeudi, des tirs de mortiers ont ciblé le camp de la Minusma dans la région de Kidal. Cette nouvelle attaque intervient alors que d’un autre côté, les acteurs maliens, politiques et militaires, affirment vouloir la paix et la stabilité du pays. Cela a été le cas, une nouvelle fois, lors du Forum de Tabankort (localité située à 200 kilomètres de Gao ), tenu fin décembre et à l’issue duquel la «tente de la paix» a été signée. Les médias maliens ont indiqué que durant les deux jours de travaux, c’est surtout l’Accord d’Alger, signé à Bamako en 2015, qui a fait l’objet d’échanges entre les participants. Et ils ont été unanimes à dire que la paix et la cohésion sociale recherchées passent inévitablement par l’application du document obtenu au terme de nombreux mois de négociations abritées par l’Algérie, chef de file de la médiation internationale qui avait accompagné les Maliens durant leur dialogue inclusif. C’est pourquoi aussi les participants au Forum ont appelé «le Gouvernement du Mali en premier, la CMA, la Plateforme, le Comité de suivi de l’Accord (CSA), la communauté internationale à accélérer la mise en œuvre de l’Accord, notamment les questions politiques et institutionnelles et celles de défense et de sécurité». D’autant, et la preuve vient d’être donnée ce jeudi, qu’il y a urgence. Les groupes terroristes qui écument le nord du Mali et toute la région du Sahel sont les premiers bénéficiaires de l’instabilité qui prévaut au Mali et dans les pays voisins. Car s’il est vrai que les armées de ces pays, appuyées par les forces françaises déployées dans le cadre de la force Berkhane et du G 5, sont présentement dans l’incapacité de mettre un terme à la dégradation continue de la situation sécuritaire, c’est surtout parce que cette cohésion sociale, qui pourra faire bloc face aux incursions des groupes terroristes, fait encore défaut. La lutte contre le terrorisme n’est pas uniquement une affaire de militaires. Pour être efficace, elle doit être prise à bras-le-corps par l’ensemble de la population.

Nadia K.