Ligue des Champions d'Afrique (Groupe C - 4e journée) : Les Rouge et noir croient en leurs chances

L'USM Alger donnera la réplique cet après midi, à 14h à Pretoria, à la formation de Sundowns Mamelodi. Une rencontre comptant pour la quatrième journée de la Ligue des Champions d'Afrique. La délégation algérienne se trouve depuis mercredi passé en Afrique du Sud pour mieux préparer cette confrontation déterminante pour les poulains du coach Dziri. En effet, les Rouge et Noir sont dos au mur. Un autre faux pas face au leader du groupe "C" sera synonyme d'élimination pour l'USMA. Même si l'entraîneur des gars de Soustara reste convaincu de la possibilité de revenir avec les trois points du match, la tâche s'annonce compliquée pour le représentant algérien, face à une équipe intraitable at home. D'autant plus que le staff technique de l'USM Alger ne pourra pas compter sur les services de Koudri, suspendu pour cette rencontre, Ellafi, Zouari et Chita, blessés. «Ça sera très certainement un match difficile, comme toutes les rencontres de Ligue des champions. Cependant, nous avons une meilleure idée sur notre adversaire et sa façon de jouer. Je pense que nous avons les moyens de remporter le match. Au match aller, nous avions dominé notre adversaire qui a su profité d'une erreur défensive pour marquer. Il va falloir minimiser les fautes et rester concentrer tout au long de la partie. Surtout que l'adversaire va certainement développer un jeu plus offensif», a déclaré Dziri avant le départ de la délégation pour l'Afrique du Sud. De son coté le coach de Sundowns Mamelodi s'est montré optimiste aussi.

«À Blida, ce qui importait le plus était la victoire. L'équipe n'a pas vraiment évolué sur son vrai visage. Cela dit, nous avons fait preuve de combativité et de volonté pour venir à bout de notre adversaire, qui pratique du beau football. À domicile, nous devons imposer notre jeu pour remporter le match et assurer notre qualification pour les quarts de finale», a indiqué Pitso Mosimane. La formation de Sundowns Mamelodi occupe actuellement la seconde position au classement du championnat Sud Africain, après 17 journées de compétition. Les coéquipiers de l'attaquant Uruguayen Alfonso Pieto compte six points de retard par rapport au leader Kaizer Chiefs.

Rédha M.