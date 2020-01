JS Kabylie : Le Tunisien, Oussama Darragi, en renfort

Du neuf à la JSK. L’international tunisien, Oussama Darragi s’est engagé, mardi dernier, pour deux saisons. Il devient ainsi la deuxième recrue hivernale des Canaris après le Libyen, Al Tabbal. En disgrâce avec les supporters cette saison, Cherif Mellal avait promis, en guise de réconciliation, un grand joueur cet hiver. Ce grand joueur a un nom désormais : il s’agit du Tunisien, Oussama Darragi. L’ancien joueur du Club Africain s’est engagé pour deux saisons et devient la deuxième recrue hivernale des Canaris après le Libyen Al Tebbal. Considéré comme l’un des joueurs les plus doués de sa génération, Darragi a connu pas moins de sept clubs durant sa carrière. Entre l’Espérance de Tunis, club de ses grands débuts, en passant par le FC Sion, Al Raed et Umm Salal SC, le néo Canari a véritablement roulé sa bosse un peu partout. Néanmoins, les supporters de la JSK ont accueilli l’annonce de sa signature avec un sentiment circonspect, d’aucun reprochant à la JSK d’avoir opté pour un joueur âgé et qui a que très peu joué depuis l’année 2018. La JSK dispose encore d’une troisième et dernière licence à exploiter d’ici à la fin du mercato. Pour l’heure, la JSK n’a rien laissé filtrer sur le profil du joueur recherché. Initialement, Hubert Velud voulait des renforts dans tous les secteurs, mais pour le moment, seul le compartiment offensif a été renforcé.

Amar B.