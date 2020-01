La ministre de la Culture l’a annoncé Vendredi : Une convention avec le HCA pour « la valorisation de la langue Amazigh dans les activités culturelles »

Les festivités de yennayer 2970 ont été lancés, aujourd'hui, par la ministre de la culture Mme Malika Bendouda et ce partir de la wilaya de tipaza.



En effet, la ministre de la culture Mme Malika Bendouda qui s'est déplacée à l'Ouest de la capitale pour lancer les festivités de la célébration du nouvel an amazigh "Yennayer 2970" sous le signe "Yennayer, un symbole d'une identité retrouvée et un repère historique à valoriser". La ministre était accompagné de M. Si El Hachemi Assad, le Secrétaire Général du haut commissariat de la langue Amazigh (HCA) et du wali de Tipaza M. Mohamed Bouchemma et d'une importante délégation des collectivités locales. Pour ces festivités, un riche programme socio-culturel a été tracé par la direction de la wilaya de Tipaza.

Dans son intervention, la ministre de la culture a souligné l'importance de Yennayer dans la culture nationale, affirmant que son département signera une convention avec le HCA pour "la valorisation de la langue Amazigh dans les activités culturelles". Lors de sa visite et dans le cadre du programme de ces festivités pas mois de mille arbres ont été plantés autour du mausolée royal de Maurétanie.

Par la suite, la ministre de la Culture et le SG du HCA ont procédé à l'installation d'une commission de wilaya du patrimoine immatériel, à la conclusion de conventions de coopération entre l'entreprise publique de Télévision (EPTV) et le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) et à l'installation de la première promotion de journalistes et correspondants activant en Tamazight.



S. O