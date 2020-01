ANP: Mise en échec d'une tentative d'infiltration d'un terroriste membre d'une organisation terroriste au Sahel

Un terroriste qui activait au sein d’une organisation terroriste au Sahel a été capturé par un détachement de l’ANP , près des frontières Sud, a indiqué Jeudi, le MDN , dans un communiqué .

En effet, la vigilance des éléments de l’ANP , notamment dans le contexte sécuritaire régional , a permis de déjouer une tentative d’infiltration du terroriste « Rikane Mohamed » dit « Abdelbari », qui avait rallié les groupes terroristes en 2018, prés des frontières de Tamanrasset , a précisé la même source.

Par ailleurs, dans le même contexte, des détachements de l'ANP ,ont découvert et détruit sept casemates pour terroristes, 27 bombes de confection artisanale, une quantité de denrées alimentaires et de médicaments, et divers autres objets, et ce, suite à des opérations de ratissage et de fouille menées distinctement à Sétif, Batna, Skikda et Jijel, Boumerdès et Djelfa.