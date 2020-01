Commentaire : Consécration de la volonté populaire

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, l’universitaire et membre de la Commission du droit international à l'Organisation des Nations Unies, Ahmed Laraba, qu'il a chargé de présider le comité d'experts chargé de formuler des propositions pour une révision de la loi fondamentale. La création de ce comité concrétise un des engagements du président de la République, lors de sa campagne électorale. Un engagement qu’il a placé en tête des priorités et qu’il a réitéré lors de la tenue du Conseil des ministres. Pour le président Tebboune, la réforme en profondeur de la Constitution est un passage obligé pour favoriser l’émergence de nouveaux modes de gouvernance dans une Algérie en rupture totale avec des méthodes de gestion obsolètes. A ce titre, le chef de l’Etat a tracé les principaux axes de propositions et recommandations autour desquels le Comité doit mener sa réflexion. Pour lui, seule une révision profonde de la Constitution est à même de permettre la rénovation des méthodes de gouvernance à tous les niveaux de responsabilité et particulièrement au niveau des plus hautes institutions de la République. Une loi fondamentale qui prémunira le pays contre toute forme d'autocratie. Dans cette optique, l’abrogation de prérogatives exorbitantes d’un hyper-président, pourvu d’un ascendant sur des institutions assujetties à son autorité exclusive, est nécessaire. Il importe particulièrement de rendre immuable et intangible la limitation du mandat présidentiel à un seul renouvelable une fois. La nouvelle Constitution devra garantir la séparation des Pouvoirs, assurer leur équilibre, conforter la moralisation de la vie publique et promouvoir les droits et libertés du citoyen. Elle doit assurer une réelle séparation et un meilleur équilibre du pouvoir exécutif en réhabilitant le Parlement dans sa fonction de contrôle de l’action du gouvernement et conforter l’indépendance de la justice. Pour le président de la République, il est impératif de moraliser la vie publique, en la soustrayant à l’influence de l’argent sale. C’est un chantier important auquel va s’atteler le comité qui vient d’être installé. La réforme de la Constitution est un préalable indispensable pour asseoir les assises d’un Etat de droit. Au vu de sa portée et de ses objectifs, on peut, d’ores et déjà, affirmer que la future loi fondamentale sera consensuelle, adoptée par le peuple et au service du peuple, et fondée sur une véritable philosophie de l’Etat. C’est à cette condition, que les risques d’impasses constitutionnelles pourront être évités. Le mouvement populaire du 22 février 2019, a bouleversé la vie politique dans notre pays. Nos concitoyens analysent et débattent en toute liberté. C’est pour cette raison que la décision du président Tebboune de procéder à une révision de la Constitution, est accueillie avec beaucoup d’espoir par toutes les franges de la société. Tant il vrai que l’avènement d’une nouvelle République est tributaire d’institutions véritablement démocratiques et conformes aux aspirations du peuple. La nouvelle Constitution, mère de toutes les lois, est appelée à concrétiser cette ambition.

Mohamed B.