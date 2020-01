Des experts s’expriment sur la révision de la Constitution : Un défi majeur pour la concrétisation de l’état de droit

La création, hier, par le Président Tebboune d'un Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, a été largement saluée par des experts et politologues.

«C’est un autre engagement que le Président vient de concrétiser. Il répond à une obligation face à une situation d’amendement anticonstitutionnel », a souligné Lamine Cheriet, enseignant à l’Université Emir-Abdelkader de Constantine et expert en droit constitutionnel, qui relève la nécessité d’amender la Constitution actuelle afin d’assurer une rupture totale avec l’héritage négatif de l’ancien régime qui a ébranlé l’équilibre des Institutions de l’État et leur fonctionnement». Dans la Constitution actuelle, note-t-il, le Président cumule de «nombreux pouvoirs».

Selon lui, la révision de la Loi fondamentale du pays s’impose, aujourd’hui, afin de corriger ce qu’il qualifie d’ «erreurs du passé, des failles et de mauvaise utilisation de la Constitution à des fins personnelles». L’expert soutient, en outre, que les amendements de 1996, 2008 et 2016 «répondaient à des ambitions individuelles». «Pour preuve, l’on relève des pratiques qui ne sont pas conformes à la Constitution et à la loi», souligne-t-il. Evoquant la Constitution de 2016, le Pr Cheriet indique que de par l’annulation du système de deux mandats pour le président de la République, l’amendement était anticonstitutionnel. « Il y avait une volonté de continuité dans le pouvoir», explique-t-il. Dans le cas présent, le Président Tebboune s’est engagé à limiter le mandat et à réduire les prérogatives du président de la République. Cette approche du Président élu vise à répondre aux revendications de la population. Par ailleurs, l’expert plaide pour le retour du poste du chef du gouvernement. «Ce dernier jouit d’un pouvoir exécutif et, de ce fait, la mission d’appliquer le programme sous le contrôle du président de la République».

De son côté, Laïd Zeghlami, politologue et enseignant à l'Ecole supérieure du journalisme à Alger, estime que la création de ce comité «est une décision qui traduit la tenue de l’une des promesses formulées par le Président lors de sa campagne électorale». «C’est un passage à l’acte», affirme-t-il.

Pour la bonne gouvernance

L’enseignant universitaire rappelle que c’est là un autre engagement concrétisé par le Président depuis sa prise de fonctions. «M. Tebboune a désigné un ministre jeune âgé de 26 ans dans son gouvernement. Il a également créé de nouveaux départements, à l’instar des ministères délégués des Statistiques et de l’Economie numérique, en attendant d’autres grandes réalisations, et le chantier de la révision de la Constitution en est un », relève le Pr Zeghlami. Il a également mis en avant la composante de ce comité composé d’experts et d’enseignants universitaires.

«Le Président s’est engagé à faire contribuer l’université et la société civile dans ces chantiers. Aussi, M. Laraba Ahmed, président de cette commission, est un expert de renommée internationale. Ce sont des acquis qu’il faut valoriser», souligne-t-il. S’agissant de l’importance de cette révision de la Constitution, l’enseignant universitaire affirme qu’elle vise la redéfinition des pouvoirs. «La future mouture de la première Loi du pays devrait, comme promis par le Président, ancrer la libération des institutions de toute tutelle, le rétablissement de l’équilibre entre les pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire, soit la démocratisation des pouvoirs». Le Pr Zeghlami soutient également que la révision vise à «instaurer la bonne gouvernance, une nécessité fondamentale pour l’instauration de la nouvelle République». En conclusion, il affirme que «la révision de la Constitution est en fait la mise en conformité de dizaines de lois et règlements», soulignant que «ces corrections doivent aussi agir indéniablement sur le niveau institutionnel, représentant la haute pyramide de l'Etat, soit l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation ».

Pour sa part, Aziz Bentarmoul, politologue et enseignant universitaire en Sciences politiques, voit dans la révision de la Constitution un grand pas vers le «rétablissement d’une paix sociale durable en Algérie». Il salue, à l’occasion, la décision du Président de soumettre «le projet à un référendum populaire».

Réhabiliter les organes de contrôle de gestion des grandes affaires de l’Etat

Pour l’expert, l’importance de cette révision est d’accorder de plus larges prérogatives au pouvoir exécutif. «La Constitution actuelle fait du Premier ministre un simple coordinateur des opérations au sein du gouvernement, ce qui a entravé le fonctionnement de l’Exécutif. De même pour la composante du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature», soutient-il.

Estimant qu’il s’agit d’une «volonté sincère» pour la revalorisation des principes constitutionnels, qui sera suivie par la moralisation de la vie politique et institutionnelle, le Pr Bentarmoul souligne que «la révision de la Constitution est un grand pas. C’est une réponse aux revendications populaires exprimées lors des marches populaires. Les membres de ce comité devront se pencher sur la concrétisation des aspirations des citoyens, notamment la construction d’un Etat démocratique, qui garantit les droits et préserve les principes fondamentaux, notamment la séparation entre les pouvoirs» .

Le politologue note, en outre, que l’amendement «permettra de réhabiliter l’Assemblée populaire nationale à travers une vraie représentation où l’opposition aura un vrai rôle». « Car, dit-il, le contrôle parlementaire est un outil efficace de lutte contre la corruption avec le recours aux compétences», soulignant que le travail est technique, juridique et constitutionnel.

Selon lui, il s’agit également d’un défi juridique qui a pour objectif majeur de garantir la bonne gouvernance dans la gestion des hautes instances de l’Etat et le gouvernement ainsi que les collectivités locales, à travers notamment la réhabilitation des organes de contrôle à tous les niveaux, ce qui garantira la transparence dans la gestion des grandes affaires de

l’Etat. En outre, cette commission va également bénéficier des expériences internationales, en raison des compétences de son président. «Je pense que la base sera la concrétisation du principe de séparation entre les pouvoirs», déclare-t-il.

Neïla Benrahal