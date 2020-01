Gouvernance et dialogue : Concertation et engagement

Le gouvernement est sur tous les fronts et lance plusieurs chantiers importants dans tous les domaines. Une ère nouvelle s’ouvre dans le pays annonçant un changement dans le mode de gouvernance. Un nouveau modèle qui s’appuie sur le dialogue, la concertation et le respect des engagements pris devant le peuple. Dans ce cadre, le gouvernement compte sur la coopération et compréhension de tous les partenaires sociaux dans un esprit de participation et de partenariat.

Le projet ambitieux de rénovation engagé doit être réalisé dans un climat d’apaisement, de sagesse et de lucidité pour lui assurer les chances de réussites et une rapide mise en œuvre au service du peuple.

Ces conditions idoines doivent être le fruit du sens du sacrifice et des efforts déployés par tous les acteurs à tous les niveaux pour bâtir l’Algérie nouvelle.

Les priorités étant fixées et les grandes lignes connues, l’exécutif s’attelle à présent à l’élaboration du plan d’action sur la base des orientations et des directives données par le président de la République lors du conseil des ministres, tenu dimanche au siège de la présidence.

Cette action sera accompagnée par un dialogue qui sera entamé au niveau de tous les secteurs d’activité. La concertation et le dialogue seront érigés comme voie dans la résolution de toutes questions posées. C’est dans ce cadre que seront aplanis les différends et divergences qui surgissent entre le gouvernement et les partenaires sociaux..

Dans le programme en cours d’élaboration, le citoyen sera placé au centre des priorités des pouvoirs publics. L’amélioration du cadre de vie figure en tête des actions que l’exécutif va entreprendre.

Cette politique sera davantage renforcée et élargie pour toucher l’ensemble des secteurs et domaines d’activité dans le cadre d’un service public performant et efficace.

Le volet social sera très présent et occupera une place de choix dans le plan d’action de l’exécutif. Les plus hautes autorités du pays attachent une attention particulière à la politique de protection sociale appelée à être consolidées.

Les premières mesures esquissées lors du dernier conseil des ministres donnent un aperçu sur les grandes nouveautés qui seront introduites à l’avenir dans ce chapitre pour consolider les acquis et renforcer les dispositifs en vigueur. Augmenter le pouvoir d’achat, offrir des prestations de santé de qualité, renforcer le système des retraites, garantir des logements décents à un prix accessible sont, entre autres, parmi les objectifs et priorités du gouvernement.

Cela nécessite l’intensification des efforts, la mobilisation d’importants moyens ainsi que l’implication et la contribution de tous pour relever le défi et réussir le challenge qu’impose l’édification de la nouvelle Algérie dans un contexte économique difficile.

M. Oumalek