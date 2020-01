BAIC Industrie Algérie : L’ambition de l’exportation

Le PDG de la société automobile BAIC Industrie Internationale Algérie, Noureddine Seriak était, hier, l’invité de la 5e édition du forum Groupement médias El Likka durant lequel il présentera son entreprise et évoquera ses investissements et l’industrie automobile en Algérie.

Comme ce fut le cas lors de la 28e édition de la Foire de la production nationale, M. Seriak a annoncé le lancement, avec son partenaire chinois, d’une nouvelle marque conçue en Algérie pour le marché algérien et international.

L’industriel indiquera avec «BAIC Bladi, nous marquons une étape importante dans l’histoire de l’industrie automobile en Algérie. BAIC Bladi existe pour répondre au mieux aux exigences spécifiques du client algérien, en préservant la qualité et les normes internationales des véhicules BAIC, géant mondial de l’automobile auprès duquel nous avons prouvé que l’Algérie est bien capable de faire de l’industrie automobile, et pas que du simple montage».

Selon lui, le lancement de BAIC Bladi est aussi une occasion pour les Chinois de montrer leur engagement sur le marché algérien. Prochainement, des modèles seront fabriqués à l’usine de Batna portant des dénominations 100% algériennes. M. Seriak précisera que cette usine répond à toutes les exigences du cahier des charges avec un taux d'intégration de 26% qui devrait atteindre entre 34 et 36% dès le lancement des nouvelles unités de soudure et de peinture, dont les travaux vont démarrer bientôt, et atteindre, dans une troisième phase, 55%, lors de l'entame de la fabrication des moteurs et boîtes de vitesses . Dans ce projet, l’investisseur principal affiche un engagement sans retenue vis-à-vis de son partenaire algérien, se traduisant, notamment par «l'encadrement et la formation du personnel et des employés de l'usine BAIC de Batna, avec des programmes de formation effectués sur site, à Batna et en Chine», a expliqué M. Noureddine Seriak.

Il dira que le déblocage des kits d'assemblage CKD/SKD par les pouvoirs publics a poussé son usine à assembler 8.000 unités à la fin de l'année 2019 .Dans des conditions normales, l'usine affiche une capacité de production de 150 véhicules/jour et les effectifs seront revus à la hausse pour arriver à un fonctionnement H24. L'objectif de toutes les opérations de mise en conformité et de relance des activités et des extensions de l'usine est de renforcer la production de véhicules conformément aux attentes des clients, particuliers et professionnels, en matière de qualité et de prix, avant d'entamer la phase de l'exportation vers la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Des accords de partenariat ont déjà été signés avec des opérateurs locaux dans ces pays qui n'attendent aujourd'hui que d'être livrés.

Il rappellera que durant la Foire de la production nationale une nouvelle version 4x4 offroad du Pick-up Terralord a été lancée, qui sera le premier modèle badgé du nouveau label BB pour BAIC bladi, en sus de l’exposition du BJ40, qui rejoint la gamme des véhicules BAIC assemblés à l’usine de Batna. Pour rappel, cette usine est la première usine d’assemblage CKD de véhicules particuliers portant un label chinois en Algérie. Il s’agit d’un investissement de l’entreprise Seriak Auto Handler, en tant qu’actionnaire principal, et du groupe chinois BAIC, qui détient une participation minoritaire dans la joint-venture.

Mohamed Mendaci