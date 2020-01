Batna : Inhumation du moudjahid et journaliste Larbi Moumen

Le moudjahid et journaliste Larbi Moumen, décédé mardi soir, a été inhumé hier au cimetière de Bouzourane de la ville de Batna, dans une ambiance empreinte de tristesse et de compassion. De nombreux citoyens, amis et autorité locales se sont joints à la famille du défunt pour accompagner sa dépouille jusqu'à sa dernière demeure, notamment le wali de Batna, Farid Mohammedi, des moudjahidine et compagnons de Larbi Moumen venus des wilayas de Batna, Bordj Bou Arreridj et Sétif.

Le défunt est décédé à l'âge de 85 ans au centre hospitalier universitaire de Batna, après une longue maladie, selon sa famille. Le défunt Larbi Moumen a rejoint les rangs de la Révolution de libération en mai 1956, lors de la grève des étudiants algériens. Il a suivi une formation en Tunisie en soins infirmiers avant d'être arrêté par les forces coloniales à son retour au pays. Il a été emprisonné dans de nombreuses prisons, notamment à Sétif, avant de rejoindre à nouveau après sa libération les rangs des moudjahidine auprès desquels il poursuivit la lutte jusqu'à l'Indépendance. Le défunt avait également exercé à la station de radio de Batna, qui avait commencé à émettre dès l'Indépendance, aux côtés du défunt Brahim Belbahri, avant d'occuper le poste de Mouhafedh du Front de libération nationale et d'assumer plusieurs autres responsabilités dans le secteur de l'éducation à Batna et Bordj Bou Arreridj.