Djamaâ El Djazaïr : A la recherche d’une société de gardiennage

Les travaux de réalisation de Djamaâ El Djazair sont complètement achevés et l’édifice religieux serait bientôt inauguré. En effet, tout porte à croire que l’on est actuellement à la phase de toutes les dernières finitions préalables à la remise de l’ouvrage.

L’étape de décoration et de revêtement de ce joyau architectural est achevée. Il ne reste plus à présent que de désigner une société qui veille sur la sécurité et le gardiennage. Pour ce faire, l'Agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr (ANARGEMA) a lancé un appel d'offres national ouvert avec exigences de capacités minimales pour le choix d'une entreprise spécialisée dans le domaine et ce, pour l'ensemble des bâtiments et espaces de la Grande mosquée d'Alger conformément aux dispositions articles 40, 42 et 44 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Les entreprises intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges auprès de l'Agence, selon l'avis d'appel d'offres publié dans les quotidiens nationaux et le BOMOP. Le cahier des charges s'adresse exclusivement aux entreprises spécialisées et qualifiées dans le domaine de la sécurité et du gardiennage, justifiant des critères d’éligibilité, notamment, la capacité professionnelle et disposant d'un agrément type A ou C. Les soumissionnaires doivent réaliser un minimum de chiffre d'affaires cumulé durant les trois dernières années (2016/2017/2018) supérieur ou égal à 80.000.000 DA et doivent disposer, également de moyens humains qualifiées nécessaires pour assurer la mission de gardiennage.

S’agissant des moyens matériels, l’entreprise concernée doit justifier d'un minimum de matériels spécifique à l'opération : radio talkie-walkie (20 unité), détecteur de métaux (8 unité), lampe torche forte puissance (60 unité), projecteurs (12 unité) et deux véhicules légers au moins de cinq places. Les références professionnelles ne sont pas en reste. En effet, il est exigé de ces entreprises d’avoir réalisé, auparavant, une opération de sécurité et de gardiennage dans des établissements recevant un grand nombre de visiteurs, pour un montant minimum de contrat annuel de 18.000.000 DA TTC. A ce titre, les soumissionnaires doivent présenter une attestation de bonne exécution de l'opération, le cas échéant une attestation de bonne exécution annuelle. En ce qui concerne le dossier à fournir, l’offre de chaque soumissionnaire doit comprendre trois parties distinctes conformément aux exigences de l'article 17 du cahier des charges : un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Tous les documents exigés doivent être dûment signés et datés par les personnes habilitées à engager l'entreprise. L'absence d'une des pièces citées dans le cahier des charges au sens des dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 entrainera le rejet de l'offre. Le délai de préparation des offres est de trente jours : ce délai commence à courir à compter de la première parution de l’avis d'appel d'offre dans les journaux. Les plis parvenus après la date limite de dépôt des offres ne seront pas recevables. Le service contractant a toute latitude pour proroger le délai de dépôt des offres.

Sarah Benali Cherif