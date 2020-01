L’ambassadeur de l’Etat de Palestine au Forum de la mémoire : Hommage aux martyrs de la révolution

Tant qu’il y a l’occupation, les agressions et la mainmise sur les territoires palestiniens, il y aura une résistance permanente.

«Nous, Palestiniens et avant de lancer un appel à la communauté internationale, nous appelons d’abord notre nation arabe à être solidaire et espérons qu’elle conjugue ses efforts pour soutenir le peuple palestinien.» C’est ainsi que s’exprimant hier au forum de la mémoire organisé par le journal El Moudjahid et l’association Machaal Echahid, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Etat de Palestine, M. Amine Ramzi Makboul.

Il espère de la communauté internationale, des sanctions contre l’occupant israélien et des mesures diplomatiques et politiques à même d’arrêter cette agression barbare et de lever l’embargo imposé à son peuple, dira-t-il.

L’ambassadeur rappelle que de nombreux martyrs de la cause palestinienne et tous les Palestiniens tombés sous les balles du Tsahal depuis la «promesse maudite de Balfour».

Le 7 janvier 1965, a rappelé l’ambassadeur, est tombé le premier chahid palestinien. Mais en fait, des milliers de martyrs étaient tombés auparavant au champ d’honneur.

En 1969, les institutions palestiniennes avaient décidé d’instituer cette journée symbole en hommage à tous les enfants de la patrie qui ont choisi de mourir pour que vive la Palestine.

«La Révolution algérienne et le FLN ont inspiré à la stratégie palestinienne de la lutte armée et l’alliance de divers groupes politiques sous une bannière commune.

Après l’indépendance, l’Algérie est devenue une source de soutien politique, militaire et logistique. L’établissement d’une représentation officielle dans ce pays a constitué un important moment dans l’histoire de la solidarité avec la Palestine.

«Une solidarité qui se poursuit jusqu'à ce jour», dira l’invité du forum qui exprime toute sa reconnaissance à l’Etat et au peuple algériens. Plus encore, M. Amine Ramzi Makboul reconnait la grande émotion ressentie par les Palestiniens lors des problèmes vécus par l’Algérie ces derniers mois. «On était très inquiets par ce qui se passait en Algérie. Heureusement que les choses ont évolué en toute démocratie et ce grand pays a su se relever comme chaque fois qu’un problème de cette ampleur surgit», ajoute-t-il.

La CPI ouvre une enquête sur les crimes de guerre dans les territoires palestiniens

Pour le diplomate palestinien, «le problème de la cause palestinienne, aujourd'hui, n'est pas d'ordre humanitaire, de même qu'il ne réside pas seulement dans le blocus, mais il est plutôt politique».

«Nous sommes confrontés à un problème d'Etat d'où l'impératif d'œuvrer plus que jamais à l'unification des rangs inter-palestiniens et à l'instauration d'une direction palestinienne unifiée et forte capable de résister aux pressions internes et externes à la lumière des mutations radicales qui secouent la région», a-t-il expliqué.

L’invité du forum accuse certains pays arabes sans les nommer de «détourner le regard laissant les Palestiniens lutter seuls contre l’occupant car ils ne veulent pas se fâcher avec l’allié américain et sont soucieux de préserver leur paix avec l’État hébreu». L’ambassadeur dira que «dès la Nakba, en 1948, les Palestiniens avaient déjà eu le sentiment d’avoir été trahis par leurs frères mais la détermination à poursuivre le combat pour la libération des territoires palestiniens et l’établissement d’un Etat indépendant est toujours là et plus forte que jamais», affirme l’ambassadeur.

Il rappelle les différentes étapes par lesquelles est passée la révolution palestinienne.

A la question de savoir ce qu’attendent les palestiniens de la cour pénale internationale qui a décidé d’ouvrir une enquête sur les crimes commis en Palestine, l’ambassadeur dira que c’est la l’acheminement logique de toutes les actions menées par l’Etat palestinien depuis plus de 4 ans, notamment cette plainte déposée au niveau de la CPI.

Il reste maintenant à identifier les auteurs de ces crimes contre l’humanité et de les sanctionner», dira M. Amine Ramzi Makboul.

«De la lutte armée a l’intifada, à la guerre des pierres, à la pression politique jusqu'à l’action diplomatique et la révolution populaire et s’il faut aujourd’hui revenir vers la révolution armée, on y ira», dira l’ancien secrétaire général du mouvement Fatah, M. Abou Hichem qui assurera que «tant qu’il y a l’occupation, les agressions et les tentatives de judaïsation d’El Qods et la mainmise sur les territoires palestiniens, il y aura une résistance permanente».

La commémoration du 55e anniversaire de la révolution palestinienne et le jour du chahid palestinien coïncident, depuis 1969, date de leur institution, avec la journée du 7 janvier.

Farida Larbi