Algérie Télécom est le sponsor officiel de la 6e édition de «Wikistage Algiers» qui se tiendra aujourd’hui à l’Opéra d’Alger, sur le thème «Au delà de la différence». Cet évènement a pour but d’«inciter les citoyens à créer un changement positif dans la société et contribuer à son développement», précise la même source, ajoutant que plusieurs «talks» (discussions) seront prévus pour «un partage d’expériences et ressortir les meilleures pratiques». En sponsorisant cet événement, Algérie Télécom «concrétise davantage ses valeurs d’entreprise citoyenne en marquant sa présence à travers les divers événements et manifestations intéressant la jeunesse algérienne et l’ensemble des citoyens», a-t-on ajouté.