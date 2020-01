Le centre de commandement et des opérations de la Sûreté nationale a enregistré plus de deux millions d’appels au numéro vert 15-48 et de secours 17 en 2019, a indiqué hier un bilan de ces services. «Parmi ces appels, il a été recensé un total de 164.579 demandes d’aide, 61.324 signalements d’accident de la route, 875.502 demandes de renseignements ou d’orientation, 95.884 signalements de vol et 7.829 signalements d’incendies», a précisé la source. Saluant le rôle joué par le citoyen, en sa qualité de maillon essentiel dans l’équation sécuritaire à travers la culture du signalement, la DGSN a rappelé que les numéros vert 15-48 et de secours (17) sont joignables 24h/24 pour tout signalement ou renseignement.