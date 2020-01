Revue El Djeïch : Hommage au défunt Ahmed Gaïd-Salah

La revue El Djeich consacre dans son premier numéro de 2020 une édition spéciale au général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd-Salah, décédé le 23 décembre dernier.

Avec en couverture ‘‘L’homme qui a mené l’Algérie à bon port’’, la revue de l’ANP est revenue longuement sur le parcours du défunt et ses réalisations, appuyé par de nombreux témoignages.

Sur 65 pages, le dossier est entamé par un vibrant hommage du président de la République, dans son message de condoléances. «Homme d’honneur et de parole, Ahmed Gaïd-Salah était imprégné de convictions nationalistes et de positions républicaines immuables», a notamment écrit Abdelmadjid Tebboune. S’en suivra ensuite un long éditorial intitulé ‘‘La patrie au-dessus de tous’’ comme pour rappeler que celui qu’on qualifie de ‘‘Lion d’Algérie’’ «s’est toujours sacrifié pour son pays».

Dans ce numéro spécial, El Djeich s’attarde sur les obsèques grandioses de Gaïd-Salah en titrant ‘‘Le peuple accompagne son héros jusqu’à sa dernière demeure’’, le tout illustré par une iconographie autant significative qu’impressionnante. Outre les messages de condoléances émanant de chefs d’Etat, personnalités internationales, partis politiques et organisations de la société civile, la revue a consacré également de larges extraits aux hommages appuyés des citoyens à travers la signature des nombreux registres de condoléances mis à leur disposition. De même que la reconnaissance et la gratitude des éléments de l’Armée nationale populaire avec un article intitulé ‘‘Vos enfants suivront votre chemin’’. La publication mensuelle de l’ANP soulignera aussi le grand intérêt médiatique dans le pays et à l’étranger à la suite du décès du moudjahid. L’on relèvera également les dernières activités accomplies avant sa disparition, notamment les sorties sur le terrain ainsi qu’un album photos depuis qu’il était au maquis, durant la glorieuse guerre de Libération nationale.

Pour résumer les hauts faits d’armes de Gaïd-Salah, El Djeich rappelle que «le chef s’en est allé après avoir parcouru chaque parcelle du vaste territoire algérien pour assister aux exercices et aux manœuvres, inspecter les forces armées, s’arrêter sur la disponibilité opérationnelle de l’armée, prodiguer des conseils et des instructions, s’adresser au peuple, avertir les ennemis du pays et menacer quiconque tenterait de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de l’Algérie». Homme de terrain, il a contribué au développement de l’ANP et lui a apporté une touche moderne, tout en insistant sur le volet de la formation.

Acteur clé durant la délicate période post-22 février, date du début du mouvement populaire qui a entraîné la destitution du président Abdelaziz Bouteflika, le général de corps d’Armée Gaïd-Salah a été aux avant-postes quand il s’agissait de privilégier la voie constitutionnaliste sur toute autre option. «Il s’en est tenu au strict de la légitimité constitutionnelle», écrit la revue qui assure que feu Ahmed Gaïd-Salah «a déjoué le complot» et «accompagné la justice via l’ANP» en réussissant à la libérer des griffes de la bande (Issaba).

Le regretté a également «enraciné la démocratie» en appelant toujours au dialogue entre Algériens et fait des élections présidentielles une priorité absolue. «Promesse tenue !» titre d’ailleurs El Djeich, en référence à tous les engagements pris par le général de corps d’Armée envers le peuple algérien.

S. A. M.