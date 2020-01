Nouvelles de Sidi Bel Abbès : Une cité en pleine mutation

Des milliers de logements toutes formules confondues ont été réalisés à Sidi Bel-Abbès, au point où les gestionnaires du secteur éprouvent des difficultés pour lancer les nouveaux programmes, en l’absence d’assiettes et de sites à même d’abriter ces équipements.

Le plan d’urbanisme et d’aménagement du territoire se trouve dépassé, ce qui constitue une véritable contrainte. Une mention particulière pour le chef-lieu de wilaya qui fait face à cette problématique nécessitant des solutions d’urgence et des enveloppes financières conséquentes si par exemple on opte pour la restructuration du vieux tissu urbain et la démolition de l’habitat précaire.

La cité de la Mekkerra, qui a connu un essor considérable, se heurte aujourd’hui à des obstacles multiformes et tente difficilement de les surmonter. Une projection s’impose plus que jamais pour valoriser l’effort d’équipement et poursuivre la mutation de cette ville qui dispose aujourd’hui d’un moyen moderne de transport urbain qu’est le tramway.

Le problème de la gestion de cette circonscription à la position géographique établie se pose avec acuité pour interpeller les élus locaux à se pencher sur la question et faire appel à des compétences pour concevoir une approche, de nature à réhabiliter les repères et à redorer le blason de cette cité jadis qualifiée de «Petit Paris» pour son style architectural, ses grands boulevards et ses espaces verts jalousement entretenus. La dégradation a atteint un certain seuil en l’absence de l’implication et du suivi des représentants de la commune peu en prise avec la réalité du terrain et des caractéristiques et particularités de la cité pour préserver son originalité.

Le blocage constaté au niveau de l’APC depuis son installation a davantage compliqué cette situation, favorisant une inertie aux retombées certaines sur la vie de la collectivité et de la population.

Une enveloppe de 130 milliards de centimes était gelée par manque d’initiatives et de projets d’aménagement urbain, notamment. L’intervention énergique du wali a permis l’élection d’un nouveau président pour remettre le train sur rails et engager enfin les opérations en veilleuse, à la grande joie du citoyen. «On ne pouvait continuer sur ce rythme», précise le premier responsable de la wilaya qui devait tenir de nombreuses réunions avec les élus locaux pour les inciter à plus d’implication dans le développement local. De grands projets ont été lancés effectivement pour donner de la couleur à cette cité et créer des espaces de villégiature et de détente, même si la préoccupation majeure reste l’aménagement d’Oued Mekkerra, au vu des désagréments que cause ce cours d’eau aux riverains, notamment durant la période d’été. Des chantiers ont été ouverts pour créer une certaine dynamique et relancer l’activité parfois peu perceptible devant la masse des préoccupations et des urgences à prendre en charge et les effets de l’héritage.

Selon un planning établi, des priorités ont été assignées pour suivre le processus de réhabilitation et de modernisation de la cité. Une cité dont la promotion incombe en premier lieu aux élus locaux censés veiller à l’harmonie d’une commune aux grands atouts. Des élus encore respectueux des normes de construction pour lutter contre le phénomène des bidonvilles qui a pris des proportions alarmantes…

